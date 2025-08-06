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"Исчезнут по всему миру". FT сообщила о неожиданной угрозе
"Исчезнут по всему миру". FT сообщила о неожиданной угрозе - 06.08.2025, ПРАЙМ
"Исчезнут по всему миру". FT сообщила о неожиданной угрозе
Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за вымывания песка, в том числе вызванного изменениями климата, сообщает газета Financial Times со... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T10:45+0300
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2025-08-06T10:45+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за вымывания песка, в том числе вызванного изменениями климата, сообщает газета Financial Times со ссылкой на местные власти. "От Майами до Барселоны и Золотого побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти сокращающиеся береговые линии в ближайшие годы... Отчасти эрозия объясняется естественными причинами. Однако (этому явлению - ред.) также способствуют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников тревожными темпами", - пишет издание. Так, по его данным, с 2020 года в городе Родант в штате Северная Каролина 11 домов рухнули в океан из-за эрозии береговой линии, и многие находятся под угрозой разрушения. В Барселоне власти сталкиваются с вымыванием пляжей объемом около 30 тысяч кубометров в год, это сопоставимо с размерами 12 олимпийских бассейнов, этот процесс усугубляется из-за бурь. Газета подчеркивает, что проблема особенно актуальна с учетом того, что 10% мирового населения живет не далее чем в пяти километрах от береговой линии. Несмотря на меры по защите от эрозии, некоторые пляжи могут исчезнуть, заключает газета.
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общество , австралия, financial times
Общество , АВСТРАЛИЯ, Financial Times
"Исчезнут по всему миру". FT сообщила о неожиданной угрозе
FT: пляжи по всему миру под угрозой исчезновения из-за вымывания песка
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения из-за вымывания песка, в том числе вызванного изменениями климата, сообщает газета Financial Times со ссылкой на местные власти.
"От Майами до Барселоны и Золотого побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти сокращающиеся береговые линии в ближайшие годы... Отчасти эрозия объясняется естественными причинами. Однако (этому явлению - ред.) также способствуют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников тревожными темпами", - пишет издание.
Так, по его данным, с 2020 года в городе Родант в штате Северная Каролина 11 домов рухнули в океан из-за эрозии береговой линии, и многие находятся под угрозой разрушения.
В Барселоне власти сталкиваются с вымыванием пляжей объемом около 30 тысяч кубометров в год, это сопоставимо с размерами 12 олимпийских бассейнов, этот процесс усугубляется из-за бурь.
Газета подчеркивает, что проблема особенно актуальна с учетом того, что 10% мирового населения живет не далее чем в пяти километрах от береговой линии.
Несмотря на меры по защите от эрозии, некоторые пляжи могут исчезнуть, заключает газета.
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