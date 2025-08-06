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Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются на оптимизме инвесторов - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются на оптимизме инвесторов
Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются на оптимизме инвесторов - 06.08.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются на оптимизме инвесторов
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду на оптимизме инвесторов, поддерживаемом ожиданиями снижения учетной ставки Федеральной... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:54+0300
2025-08-06T14:54+0300
экономика
рынок
торги
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду на оптимизме инвесторов, поддерживаемом ожиданиями снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и корпоративными новостями, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,39%, до 44 409 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,26%, до 23 193,25 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,28%, до 6 342,75 пункта. "Показатели рынка труда повышают вероятность снижения учетной ставки (Федрезерва - ред.) до конца 2025 года, что оказывает хорошую поддержку рынкам", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по распределению активов Coutts Лилиан Шовен (Lilian Chovin). "Во многом улучшение ситуации на рынках и настроений инвесторов обусловлено более устойчивыми показателями прибыли компаний", - добавила аналитик. Акции технологической компании Shopify растут на предторгах на 14,96%, квартальная выручка компании выросла в годовом выражении до 2,68 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 2,54 миллиарда долларов. Бумаги сети ресторанов быстрого питания McDonald's дорожают перед открытием основных торгов на 3,6%. Чистая прибыль компании в прошлом полугодии увеличилась на 4,3% в годовом выражении, до 4,121 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 5,74 доллара с 5,46 доллара годом ранее.
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рынок, торги, индексы, сша, федрезерв, mcdonald's, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, Федрезерв, McDonald's, Nasdaq Composite
14:54 06.08.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются на оптимизме инвесторов

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на оптимизме инвесторов

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит поднимаются в среду на оптимизме инвесторов, поддерживаемом ожиданиями снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и корпоративными новостями, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,39%, до 44 409 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,26%, до 23 193,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,28%, до 6 342,75 пункта.
"Показатели рынка труда повышают вероятность снижения учетной ставки (Федрезерва - ред.) до конца 2025 года, что оказывает хорошую поддержку рынкам", - цитирует агентство Блумберг главу отдела по распределению активов Coutts Лилиан Шовен (Lilian Chovin).
"Во многом улучшение ситуации на рынках и настроений инвесторов обусловлено более устойчивыми показателями прибыли компаний", - добавила аналитик.
Акции технологической компании Shopify растут на предторгах на 14,96%, квартальная выручка компании выросла в годовом выражении до 2,68 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 2,54 миллиарда долларов.
Бумаги сети ресторанов быстрого питания McDonald's дорожают перед открытием основных торгов на 3,6%. Чистая прибыль компании в прошлом полугодии увеличилась на 4,3% в годовом выражении, до 4,121 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 5,74 доллара с 5,46 доллара годом ранее.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Фьючерсы Уолл-стрит растут на фоне продолжающегося сезона отчетности
Вчера, 14:19
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАФедрезервMcDonald'sNasdaq Composite
 
 
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