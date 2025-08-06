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Парламент Гагаузии принял резолюцию в связи с приговором главе автономии - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Парламент Гагаузии принял резолюцию в связи с приговором главе автономии
Парламент Гагаузии принял резолюцию в связи с приговором главе автономии - 06.08.2025, ПРАЙМ
Парламент Гагаузии принял резолюцию в связи с приговором главе автономии
Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло в среду резолюцию в защиту главы автономии Евгении Гуцул, приговоренной кишиневским судом к семи годам лишения свободы. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T12:51+0300
2025-08-06T12:51+0300
политика
молдавия
кишинев
евгения гуцул
общество
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КИШИНЕВ, 6 авг – ПРАЙМ. Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло в среду резолюцию в защиту главы автономии Евгении Гуцул, приговоренной кишиневским судом к семи годам лишения свободы. Заседание парламента транслировалось в режиме онлайн на официальном сайте НСГ. Ранее в среду первый заместитель главы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, который в отсутствие Гуцул исполняет обязанности главы региона, на заседании парламента призвал к акту неповиновения молдавским властям. Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Резолюция проголосована единогласно. Мы выступаем в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. В резолюцию включена совместная позиция депутатов и представителей исполкома", - заявил спикер парламента Дмитрий Константинов, отметив, что окончательный текст документа будет опубликован позже. Депутаты НСГ также выступили за создание совместной комиссии, состоящей из представителей президиума парламента и исполнительного комитета. Основной задачей этой комиссии станет редактирование и доработка текста резолюции, касающейся текущей общественно-политической ситуации. В свою очередь вице-спикер парламента Гагаузии Георгий Лейчу заявил, что приговор в отношении главы автономии был вынесен с одобрения европейских кураторов. "Поэтому не стоит удивляться, что жители Гагаузии голосуют против европейской интеграции", - добавил он. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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молдавия, кишинев, евгения гуцул, общество
Политика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Евгения Гуцул, Общество
12:51 06.08.2025
 
Парламент Гагаузии принял резолюцию в связи с приговором главе автономии

Народное собрание Гагаузии приняло резолюцию в защиту главы автономии Гуцул

© РИА Новости . Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкОглашение приговора главе Гагаузии Е. Гуцул
Оглашение приговора главе Гагаузии Е. Гуцул - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
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КИШИНЕВ, 6 авг – ПРАЙМ. Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло в среду резолюцию в защиту главы автономии Евгении Гуцул, приговоренной кишиневским судом к семи годам лишения свободы.
Заседание парламента транслировалось в режиме онлайн на официальном сайте НСГ. Ранее в среду первый заместитель главы исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун, который в отсутствие Гуцул исполняет обязанности главы региона, на заседании парламента призвал к акту неповиновения молдавским властям.
Во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с главы автономии 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
"Резолюция проголосована единогласно. Мы выступаем в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. В резолюцию включена совместная позиция депутатов и представителей исполкома", - заявил спикер парламента Дмитрий Константинов, отметив, что окончательный текст документа будет опубликован позже.
Депутаты НСГ также выступили за создание совместной комиссии, состоящей из представителей президиума парламента и исполнительного комитета. Основной задачей этой комиссии станет редактирование и доработка текста резолюции, касающейся текущей общественно-политической ситуации.
В свою очередь вице-спикер парламента Гагаузии Георгий Лейчу заявил, что приговор в отношении главы автономии был вынесен с одобрения европейских кураторов. "Поэтому не стоит удивляться, что жители Гагаузии голосуют против европейской интеграции", - добавил он.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
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