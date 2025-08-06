https://1prime.ru/20250806/gaz-860365002.html
Эксперты ожидают снижение биржевых цен на газ в Европе
Эксперты ожидают снижение биржевых цен на газ в Европе - 06.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты ожидают снижение биржевых цен на газ в Европе
Биржевые цены на газ в Европе в 2026 году снизятся на фоне ввода новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) в США и Катаре, говорят опрошенные РИА... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T08:11+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в 2026 году снизятся на фоне ввода новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) в США и Катаре, говорят опрошенные РИА Новости эксперты, не исключая при этом аномальных сценариев на европейском рынке газа. Газовые фьючерсы на месяц вперед по индексу TTF в июле снизились в месячном выражении на 6,2% - до 410 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Так цены вернулись к показателю мая после резкого роста в июне на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые за три месяца приближался к порогу в 500 долларов, но так и не перешагнул его. При этом по сравнению с июлем 2024 года фьючерсы в прошлом месяце подорожали на 12,1%. Эксперты разошлись во мнениях о стоимости газа в Европе до конца 2025 года, но согласились, что котировки в следующем году, скорее всего, снизятся. Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин допустил, что газовые котировки во втором полугодии будут держаться в диапазоне 420–450 долларов за тысячу кубометров, что больше июльского среднего показателя примерно на 2–10%. Такую динамику он объяснил сокращением поставок трубопроводного газа из России, что увеличило зависимость Европы от импорта СПГ, и исчерпанием запасов газа в европейских подземных хранилищах, что привело к ускорению их заполнения летом. Прогнозы старшего аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Бахтина ниже. По его словам, в отсутствие геополитической напряженности до конца года цены могут скорректироваться вниз. При этом относительный рост возможен в ноябре-декабре с началом отопительного сезона. Аналитик прогнозирует среднюю цену газа в Европе на 2025 год в 420 долларов за тысячу кубометров, что почти на 9% ниже показателя за первое полугодие. При этом, по прогнозу Бахтина, в 2026 году цены могут снизиться на 15,5% - до 355 долларов за тысячу кубометров. Такую динамику он связал с вероятным появлением новых СПГ мощностей США и Катара. Потавин же ожидает "умеренное снижение средних цен на газ" в связи с вводом новых мощностей по сжижению газа в Катаре и США и постепенной стабилизацией рынков. Ожидаемый ценовой диапазон на следующий год, по его словам, составляет 380-420 долларов за тысячу кубометров на фоне сокращения мирового дефицита газа. Оба эксперта не исключили аномальных сценариев на европейском рынке газа. "Аномальный рост, хотя и не такой, какой был в 2021–2022 годах, возможен с резким отказом ЕС от российского газа – в первую очередь, трубопроводного – или с блокировкой Ираном Ормузского пролива", – отметил Бахтин. Потавин обратил внимание, что аномальный рост цен на газ не является базовым сценарием на этот год. Но он может произойти, если зимой 2025–2026 годов в Европе будет холодная зима или иная суровая аномалия, из-за чего потребуется более активное потребление газа из хранилищ в ситуации его низких остатков. "Другой сценарий роста цен на газ – геополитические и инфраструктурные шоки в виде транспортных ограничений на поставки, сбои на терминалах СПГ в Европе и США, новая военная эскалация в Персидском заливе", – добавил аналитик из "Финама". Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее, следует из данных ICE. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, европа, сша, катар, ice, финам
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, США, КАТАР, ICE, Финам
Эксперты ожидают снижение биржевых цен на газ в Европе
Эксперты: цены на газ в Европе снизятся на фоне ввода СПГ в США и Катаре
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в 2026 году снизятся на фоне ввода новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) в США и Катаре, говорят опрошенные РИА Новости эксперты, не исключая при этом аномальных сценариев на европейском рынке газа.
Газовые фьючерсы на месяц вперед по индексу TTF в июле снизились в месячном выражении на 6,2% - до 410 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Так цены вернулись к показателю мая после резкого роста в июне на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые за три месяца приближался к порогу в 500 долларов, но так и не перешагнул его. При этом по сравнению с июлем 2024 года фьючерсы в прошлом месяце подорожали на 12,1%.
Эксперты разошлись во мнениях о стоимости газа в Европе до конца 2025 года, но согласились, что котировки в следующем году, скорее всего, снизятся.
Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин допустил, что газовые котировки во втором полугодии будут держаться в диапазоне 420–450 долларов за тысячу кубометров, что больше июльского среднего показателя примерно на 2–10%. Такую динамику он объяснил сокращением поставок трубопроводного газа из России, что увеличило зависимость Европы от импорта СПГ, и исчерпанием запасов газа в европейских подземных хранилищах, что привело к ускорению их заполнения летом.
Прогнозы старшего аналитика "БКС Мир инвестиций" Кирилла Бахтина ниже. По его словам, в отсутствие геополитической напряженности до конца года цены могут скорректироваться вниз. При этом относительный рост возможен в ноябре-декабре с началом отопительного сезона. Аналитик прогнозирует среднюю цену газа в Европе на 2025 год в 420 долларов за тысячу кубометров, что почти на 9% ниже показателя за первое полугодие.
При этом, по прогнозу Бахтина, в 2026 году цены могут снизиться на 15,5% - до 355 долларов за тысячу кубометров. Такую динамику он связал с вероятным появлением новых СПГ мощностей США и Катара. Потавин же ожидает "умеренное снижение средних цен на газ" в связи с вводом новых мощностей по сжижению газа в Катаре и США и постепенной стабилизацией рынков. Ожидаемый ценовой диапазон на следующий год, по его словам, составляет 380-420 долларов за тысячу кубометров на фоне сокращения мирового дефицита газа.
Оба эксперта не исключили аномальных сценариев на европейском рынке газа. "Аномальный рост, хотя и не такой, какой был в 2021–2022 годах, возможен с резким отказом ЕС от российского газа – в первую очередь, трубопроводного – или с блокировкой Ираном Ормузского пролива", – отметил Бахтин.
Потавин обратил внимание, что аномальный рост цен на газ не является базовым сценарием на этот год. Но он может произойти, если зимой 2025–2026 годов в Европе будет холодная зима или иная суровая аномалия, из-за чего потребуется более активное потребление газа из хранилищ в ситуации его низких остатков.
"Другой сценарий роста цен на газ – геополитические и инфраструктурные шоки в виде транспортных ограничений на поставки, сбои на терминалах СПГ в Европе и США, новая военная эскалация в Персидском заливе", – добавил аналитик из "Финама".
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее, следует из данных ICE. Значительно выше цены на газ были в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
В Европе выросли цены на газ