https://1prime.ru/20250806/germaniya-860390740.html

Немецкий производитель Schaeffler может расширить оборонное направление

Немецкий производитель Schaeffler может расширить оборонное направление - 06.08.2025, ПРАЙМ

Немецкий производитель Schaeffler может расширить оборонное направление

Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler изучает вопрос о целесообразности выхода на рынок оборонной промышленности, сообщил агентству DPA глава... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T16:54+0300

2025-08-06T16:54+0300

2025-08-06T16:54+0300

германия

оборона

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler изучает вопрос о целесообразности выхода на рынок оборонной промышленности, сообщил агентству DPA глава правления Schaeffler Клаус Розенфельд. "Мы находимся в процессе развития новых направлений роста, в основном это касается человекоподобных роботов и обороны. Над этим ведется интенсивная работа", - сказал Розенфельд. В 2024 году Розенфельд уже говорил, что Schaeffler мог бы поставлять комплектующие для оборонной промышленности. "Современные оборонные технологии очень сильно зависят от того, удастся ли объединить аппаратное и программное обеспечение", - сказал он в интервью телеканалу N-tv. В настоящее время компания осуществляет поставки в небольших объемах для оборонного сектора в рамках аэрокосмического бизнеса в США.

https://1prime.ru/20250806/bild-860374037.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, оборона, промышленность