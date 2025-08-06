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Немецкий производитель Schaeffler может расширить оборонное направление - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Немецкий производитель Schaeffler может расширить оборонное направление
Немецкий производитель Schaeffler может расширить оборонное направление - 06.08.2025, ПРАЙМ
Немецкий производитель Schaeffler может расширить оборонное направление
Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler изучает вопрос о целесообразности выхода на рынок оборонной промышленности, сообщил агентству DPA глава... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T16:54+0300
2025-08-06T16:54+0300
германия
оборона
промышленность
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler изучает вопрос о целесообразности выхода на рынок оборонной промышленности, сообщил агентству DPA глава правления Schaeffler Клаус Розенфельд. "Мы находимся в процессе развития новых направлений роста, в основном это касается человекоподобных роботов и обороны. Над этим ведется интенсивная работа", - сказал Розенфельд. В 2024 году Розенфельд уже говорил, что Schaeffler мог бы поставлять комплектующие для оборонной промышленности. "Современные оборонные технологии очень сильно зависят от того, удастся ли объединить аппаратное и программное обеспечение", - сказал он в интервью телеканалу N-tv. В настоящее время компания осуществляет поставки в небольших объемах для оборонного сектора в рамках аэрокосмического бизнеса в США.
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германия, оборона, промышленность
ГЕРМАНИЯ, оборона, Промышленность
16:54 06.08.2025
 
Немецкий производитель Schaeffler может расширить оборонное направление

Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler изучает выход на оборонный рынок

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler изучает вопрос о целесообразности выхода на рынок оборонной промышленности, сообщил агентству DPA глава правления Schaeffler Клаус Розенфельд.
"Мы находимся в процессе развития новых направлений роста, в основном это касается человекоподобных роботов и обороны. Над этим ведется интенсивная работа", - сказал Розенфельд.
В 2024 году Розенфельд уже говорил, что Schaeffler мог бы поставлять комплектующие для оборонной промышленности.
"Современные оборонные технологии очень сильно зависят от того, удастся ли объединить аппаратное и программное обеспечение", - сказал он в интервью телеканалу N-tv.
В настоящее время компания осуществляет поставки в небольших объемах для оборонного сектора в рамках аэрокосмического бизнеса в США.
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