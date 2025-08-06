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Германия создаст фонд в €100 млрд евро для поддержки экономики, пишут СМИ

Германия создаст фонд в €100 млрд евро для поддержки экономики, пишут СМИ - 06.08.2025, ПРАЙМ

Германия создаст фонд в €100 млрд евро для поддержки экономики, пишут СМИ

Германия планирует создать инвестиционный фонд в размере 100 миллиардов евро для поддержки стратегически важных для немецкой экономики секторов, таких как... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T23:13+0300

2025-08-06T23:13+0300

2025-08-06T23:13+0300

экономика

германия

фонд

поддержка экономики

сми

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Германия планирует создать инвестиционный фонд в размере 100 миллиардов евро для поддержки стратегически важных для немецкой экономики секторов, таких как энергетика, сырьевые ресурсы и оборона, сообщает агентство Блумберг. "Германия готовится к созданию инвестиционного фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки стратегических секторов, таких как оборона, энергетика и критически важное сырье. Проект, получивший название Deutschlandfonds - или Germany Fund - будет разработан для привлечения международных инвесторов", - говорится в сообщении. При этом первоначально планируется обеспечить фонд государственным финансированием в размере 10 миллиардов евро, а уже впоследствии привлечь частный капитал, объем которого будет в 10 раз больше, передает агентство со ссылкой на заявление министерства экономики. Как объясняет Блумберг, создание инвестиционного фонда способствует "оживлению" крупнейшей экономики Европы. По итогам второго квартала ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении. "Немецкий фонд будет использоваться для инвестиций в рост, инновации и конкурентоспособность в сотрудничестве с частными немецкими и европейскими инвесторами", - приводит Блумберг ответ министерства экономики на запросы агентства. Также в министерстве добавили, что "частный капитал - ключевой рычаг для преодоления крупных экономических проблем". В конце июля журнал Focus со ссылкой на источники в кабмине страны сообщал, что в Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером до 172 миллиардов евро. Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. В общей сложности, заимствования до 2029 года составят 850 миллиардов евро. С их помощью кабмин канцлера Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и дать импульсы экономике.

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германия, фонд, поддержка экономики, сми