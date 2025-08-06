Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия создаст фонд в €100 млрд евро для поддержки экономики, пишут СМИ - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/germaniya-860401029.html
Германия создаст фонд в €100 млрд евро для поддержки экономики, пишут СМИ
Германия создаст фонд в €100 млрд евро для поддержки экономики, пишут СМИ - 06.08.2025, ПРАЙМ
Германия создаст фонд в €100 млрд евро для поддержки экономики, пишут СМИ
Германия планирует создать инвестиционный фонд в размере 100 миллиардов евро для поддержки стратегически важных для немецкой экономики секторов, таких как... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T23:13+0300
2025-08-06T23:13+0300
экономика
германия
фонд
поддержка экономики
сми
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969201_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_48eaf4d1436ea9b5d466a2f688727e19.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Германия планирует создать инвестиционный фонд в размере 100 миллиардов евро для поддержки стратегически важных для немецкой экономики секторов, таких как энергетика, сырьевые ресурсы и оборона, сообщает агентство Блумберг. "Германия готовится к созданию инвестиционного фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки стратегических секторов, таких как оборона, энергетика и критически важное сырье. Проект, получивший название Deutschlandfonds - или Germany Fund - будет разработан для привлечения международных инвесторов", - говорится в сообщении. При этом первоначально планируется обеспечить фонд государственным финансированием в размере 10 миллиардов евро, а уже впоследствии привлечь частный капитал, объем которого будет в 10 раз больше, передает агентство со ссылкой на заявление министерства экономики. Как объясняет Блумберг, создание инвестиционного фонда способствует "оживлению" крупнейшей экономики Европы. По итогам второго квартала ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении. "Немецкий фонд будет использоваться для инвестиций в рост, инновации и конкурентоспособность в сотрудничестве с частными немецкими и европейскими инвесторами", - приводит Блумберг ответ министерства экономики на запросы агентства. Также в министерстве добавили, что "частный капитал - ключевой рычаг для преодоления крупных экономических проблем". В конце июля журнал Focus со ссылкой на источники в кабмине страны сообщал, что в Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером до 172 миллиардов евро. Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. В общей сложности, заимствования до 2029 года составят 850 миллиардов евро. С их помощью кабмин канцлера Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и дать импульсы экономике.
https://1prime.ru/20250801/pomosch-860231352.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859969201_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ca4d8220cdf3030344cb7474ff1a381d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, фонд, поддержка экономики, сми
Экономика, ГЕРМАНИЯ, фонд, поддержка экономики, СМИ
23:13 06.08.2025
 
Германия создаст фонд в €100 млрд евро для поддержки экономики, пишут СМИ

Bloomberg: Германия создаст фонд в €100 млрд евро для поддержки экономики

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Германия планирует создать инвестиционный фонд в размере 100 миллиардов евро для поддержки стратегически важных для немецкой экономики секторов, таких как энергетика, сырьевые ресурсы и оборона, сообщает агентство Блумберг.
"Германия готовится к созданию инвестиционного фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки стратегических секторов, таких как оборона, энергетика и критически важное сырье. Проект, получивший название Deutschlandfonds - или Germany Fund - будет разработан для привлечения международных инвесторов", - говорится в сообщении.
При этом первоначально планируется обеспечить фонд государственным финансированием в размере 10 миллиардов евро, а уже впоследствии привлечь частный капитал, объем которого будет в 10 раз больше, передает агентство со ссылкой на заявление министерства экономики.
Как объясняет Блумберг, создание инвестиционного фонда способствует "оживлению" крупнейшей экономики Европы. По итогам второго квартала ВВП крупнейшей экономики ЕС, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале снизился на 0,1% в квартальном выражении.
"Немецкий фонд будет использоваться для инвестиций в рост, инновации и конкурентоспособность в сотрудничестве с частными немецкими и европейскими инвесторами", - приводит Блумберг ответ министерства экономики на запросы агентства. Также в министерстве добавили, что "частный капитал - ключевой рычаг для преодоления крупных экономических проблем".
В конце июля журнал Focus со ссылкой на источники в кабмине страны сообщал, что в Германии до 2029 года может образоваться дефицит бюджета размером до 172 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что кабинет министров ФРГ принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. В общей сложности, заимствования до 2029 года составят 850 миллиардов евро. С их помощью кабмин канцлера Фридриха Мерца намерен модернизировать инфраструктуру, вооружить бундесвер и дать импульсы экономике.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
В Германии призвали заморозить помощь Украине после скандала с НАБУ и САП
1 августа, 20:57
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯфондподдержка экономикиСМИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала