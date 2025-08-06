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Госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро

Госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро - 06.08.2025, ПРАЙМ

Госдолг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро

Государственный долг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро, заявил премьер-министр страны Франсуа Байру. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T00:24+0300

2025-08-06T00:24+0300

2025-08-06T00:24+0300

экономика

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ПАРИЖ, 6 авг – ПРАЙМ. Государственный долг Франции увеличивается каждую секунду на пять тысяч евро, заявил премьер-министр страны Франсуа Байру. "Когда сумма долга достигает 3 400 миллиардов евро, эту сумму невозможно себе представить. Однако есть цифра, которую можно держать в голове. Это то, что каждую секунду каждого дня и каждой ночи долг Франции увеличивается на пять тысяч евро", - сказал премьер в видеообращении, выложенном на его Youtube-канале. Байру указал на высокую стоимость обслуживания госдолга, которая продолжает расти из года в год. По его словам, если не принять никакие меры, эта цифра достигнет в 2029 году 100 миллиардов евро. Глава французского правительства также заявил, что в последний раз сбалансированный бюджет страны был представлен в 1974 году. Ранее во вторник минфин Франции сообщил, что дефицит бюджета страны по итогам первых шести месяцев 2025 года составил 100,4 миллиарда евро. В июле премьер Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.

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мировая экономика, франция, европа, франсуа байру