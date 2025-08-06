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В Госдуме назвали средний размер военной пенсии в 2025 году

В Госдуме назвали средний размер военной пенсии в 2025 году - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуме назвали средний размер военной пенсии в 2025 году

Средний размер военной пенсии в России в 2025 году составляет около 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T02:30+0300

2025-08-06T02:30+0300

2025-08-06T02:30+0300

общество

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Средний размер военной пенсии в России в 2025 году составляет около 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Средний размер военной пенсии в 2025 году составляет около 43–45 тысяч рублей в месяц. Эта сумма складывается из нескольких составляющих, причём порядок её расчёта регулируется специальными нормами пенсионного законодательства для военнослужащих", - сказал Говырин. По его словам, базой для начисления выступает денежное довольствие, включающее оклад по воинской должности, оклад по званию и различные надбавки, но пенсия рассчитывается не от полной суммы довольствия, а от его части - в зависимости от выслуги лет. "При минимальной выслуге в 20 лет берётся 50% от довольствия, за каждый последующий год добавляется по 3%, но не более 85%. Затем применяется понижающий коэффициент, который в 2025 году составляет 93,59%", - отметил депутат. Парламентарий подчеркнул, что отдельно учитывается районный коэффициент, если служба проходила в местности с особыми климатическими условиями. "Кроме того, дважды в год проводится индексация: в 2025 году она составила 9,5% с января и ожидается ещё 7,6% в октябре. На итоговую сумму могут влиять и дополнительные надбавки: за участие в боевых действиях, за инвалидность, за нахождение на иждивении нетрудоспособных членов семьи", - заключил Говырин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, госдума, единая россия