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В Госдуме рассказали, когда "Госуслуги" появятся на платформе МАХ

В Госдуме рассказали, когда "Госуслуги" появятся на платформе МАХ - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, когда "Госуслуги" появятся на платформе МАХ

"Госуслуги" появятся на платформе МАХ уже через несколько недель, сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T13:08+0300

2025-08-06T13:08+0300

2025-08-06T13:08+0300

мессенджеры

госдума

антон горелкин

технологии

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. "Госуслуги" появятся на платформе МАХ уже через несколько недель, сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. "Пообщался с разработчиками национального мессенджера и выяснил, что "Госуслуги" появятся в МАХ уже через несколько недель", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что все необходимые ведомственные разрешения были получены еще два месяца назад. "Примерно тогда же стартовало закрытое тестирование, а Минцифры официально объявило о проработке интеграции МАХ и "Госуслуг". Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем", - добавил парламентарий. "Разработчики говорят, что защита персональных данных граждан и устойчивость к хакерским атакам – это приоритетные задачи, которые стоят перед их командой", - подчеркнул Горелкин. По его словам, на платформе применяется проактивный подход к кибербезопасности, который включает в себя постоянный мониторинг угроз, bug bounty, анализ кода с применением искусственного интеллекта, внедрение антифрод-технологий и прочие меры. "Лично я сомневаюсь, что другие мессенджеры, представленные на российском рынке, подходят к вопросам безопасности на столь же серьезном уровне. А страх уступить рынок национальному мессенджеру растет с каждым днем. Чем и объясняется информационная активность, построенная на тиражировании фейковых новостей и надуманных претензий", - заключил он.

https://1prime.ru/20250729/messendzher-860074581.html

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мессенджеры, госдума, антон горелкин, технологии