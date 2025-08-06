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ИИ способен приносить АПК США допприбыль ежегодно - исследование
ИИ способен приносить АПК США допприбыль ежегодно - исследование - 06.08.2025, ПРАЙМ
ИИ способен приносить АПК США допприбыль ежегодно - исследование
Искусственный интеллект (ИИ) способен приносить российскому агропромышленному комплексу порядка 6 миллиардов долларов дополнительной операционной прибыли... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T00:18+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) способен приносить российскому агропромышленному комплексу порядка 6 миллиардов долларов дополнительной операционной прибыли ежегодно, говорится в исследовании компании "Яков и Партнеры", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Внедрение искусственного интеллекта способно принести российскому АПК свыше 6 миллиардов долларов США дополнительной операционной прибыли ежегодно", - сказано в исследовании, в котором приняли участие более 100 главных агрономов и руководителей сельхозпредприятий с земельным банком более 20 тысяч гектаров из всех регионов РФ.
Так, по данным аналитиков, ожидаемый экономический эффект от внедрения ИИ, измеряемый как рост операционной прибыли, может составить 2-2,9 миллиарда долларов в растениеводстве и животноводстве, а также 1,6-3,2 миллиарда долларов для отраслей, создающих средства производства и оказывающих услуги для АПК. При этом около двух третей эффекта во второй группе в РФ приходится на производителей удобрений, говорится в исследовании.
Более 85% участников рынка АПК, которые приняли участие в исследовании, используют ИИ в системах сельскохозяйственной техники и более 65% в системах типа "помощник агронома". Большинство планирует расширение применения ИИ в будущем.
В России уже на более чем 20 миллионов гектаров используются цифровые платформы. Цифровизация АПК включает в себя модули по распознаванию сорняков, анализу спутниковых снимков, прогнозированию урожайности и управлению производственными процессами.
Активное внедрение цифровых технологий, по данным аналитиков, отмечается также в сфере производства для АПК, где предприятия направляют значительную долю выручки на НИОКР, что дает импульс для ускоренного развития технологий в отрасли. Так, современные системы автопилотирования и машинного зрения позволяют повысить эффективность сельхозтехники на 30–50%, в зависимости от конкретной машины и условий работы.
Цифровизация охватывает и перерабатывающее звено. Новые предприятия строятся по принципам "Индустрии 4.0" с полной автоматизацией процессов — от подачи сырья до отгрузки готовой продукции. Все операции управляются интеллектуальными системами, интегрированными в цифровую инфраструктуру управления производством, рассказали исследователи.
Они отметили, что на международном рынке ключевыми ориентирами остаются производители из США, где цифровые экосистемы охватывают сотни тысяч единиц сельхозтехники и сотни миллионов гектаров полей. В развивающихся странах также происходит стремительное внедрение цифровых решений. Например, в Индии, агроплатформы на базе больших языковых моделей увеличивают урожайность на 10-25% в пилотных проектах, предоставляя персонализированные рекомендации.
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Экономика, РОССИЯ, США, РФ, ИНДИЯ
ИИ способен приносить АПК США допприбыль ежегодно - исследование
"Яков и Партнеры": ИИ может приносить агропромышленному комплексу $6 млрд ежегодно
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) способен приносить российскому агропромышленному комплексу порядка 6 миллиардов долларов дополнительной операционной прибыли ежегодно, говорится в исследовании компании "Яков и Партнеры", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Внедрение искусственного интеллекта способно принести российскому АПК свыше 6 миллиардов долларов США дополнительной операционной прибыли ежегодно", - сказано в исследовании, в котором приняли участие более 100 главных агрономов и руководителей сельхозпредприятий с земельным банком более 20 тысяч гектаров из всех регионов РФ.
Так, по данным аналитиков, ожидаемый экономический эффект от внедрения ИИ, измеряемый как рост операционной прибыли, может составить 2-2,9 миллиарда долларов в растениеводстве и животноводстве, а также 1,6-3,2 миллиарда долларов для отраслей, создающих средства производства и оказывающих услуги для АПК. При этом около двух третей эффекта во второй группе в РФ приходится на производителей удобрений, говорится в исследовании.
Более 85% участников рынка АПК, которые приняли участие в исследовании, используют ИИ в системах сельскохозяйственной техники и более 65% в системах типа "помощник агронома". Большинство планирует расширение применения ИИ в будущем.
В России уже на более чем 20 миллионов гектаров используются цифровые платформы. Цифровизация АПК включает в себя модули по распознаванию сорняков, анализу спутниковых снимков, прогнозированию урожайности и управлению производственными процессами.
Активное внедрение цифровых технологий, по данным аналитиков, отмечается также в сфере производства для АПК, где предприятия направляют значительную долю выручки на НИОКР, что дает импульс для ускоренного развития технологий в отрасли. Так, современные системы автопилотирования и машинного зрения позволяют повысить эффективность сельхозтехники на 30–50%, в зависимости от конкретной машины и условий работы.
Цифровизация охватывает и перерабатывающее звено. Новые предприятия строятся по принципам "Индустрии 4.0" с полной автоматизацией процессов — от подачи сырья до отгрузки готовой продукции. Все операции управляются интеллектуальными системами, интегрированными в цифровую инфраструктуру управления производством, рассказали исследователи.
Они отметили, что на международном рынке ключевыми ориентирами остаются производители из США, где цифровые экосистемы охватывают сотни тысяч единиц сельхозтехники и сотни миллионов гектаров полей. В развивающихся странах также происходит стремительное внедрение цифровых решений. Например, в Индии, агроплатформы на базе больших языковых моделей увеличивают урожайность на 10-25% в пилотных проектах, предоставляя персонализированные рекомендации.