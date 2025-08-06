https://1prime.ru/20250806/import-860360817.html

Импорт смартфонов из Китая в США в июне упал втрое

Импорт смартфонов из Китая в США в июне упал втрое - 06.08.2025, ПРАЙМ

Импорт смартфонов из Китая в США в июне упал втрое

Импорт США смартфонов из Китая в июне этого года рухнул втрое в годовом выражении, при этом увеличившись за месяц более чем на треть, выяснило РИА Новости по... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T02:15+0300

2025-08-06T02:15+0300

2025-08-06T02:15+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860360817.jpg?1754435750

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Импорт США смартфонов из Китая в июне этого года рухнул втрое в годовом выражении, при этом увеличившись за месяц более чем на треть, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в июне этого года в Штаты из КНР приехало смартфонов на 726,6 миллиона долларов. Это в 3 раза меньше, чем 2,2 миллиарда долларов в июне прошлого года, и на 14% больше, чем майские 523,6 тысячи. При этом по итогам полугодия поставки сократились почти на 28% - до 11,2 миллиарда долларов против 15,4 миллиарда годом ранее. Вместо Китая, который в прошлом июне занимал первую строчку в американском импорте смартфонов, главной стала Индия с объемом поставок на 2,3 миллиарда долларов (против 614,6 миллиона в прошлом июне). Китай при этом занял второе место, а еще в топ-5 поставщиков вошли такие экономики, как Вьетнам (413,9 миллиона долларов), Гонконг (86,5 миллиона), Южная Корея (17,4 миллиона). Кроме того заметными экспортерами смартфонов в Штаты стали Индонезия (16,4 миллиона долларов), Малайзия (7,6 миллиона) и Тайвань (1,2 миллиона).

китай

сша

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, кнр