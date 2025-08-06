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Импорт смартфонов из Китая в США в июне упал втрое - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Импорт смартфонов из Китая в США в июне упал втрое
Импорт смартфонов из Китая в США в июне упал втрое - 06.08.2025, ПРАЙМ
Импорт смартфонов из Китая в США в июне упал втрое
Импорт США смартфонов из Китая в июне этого года рухнул втрое в годовом выражении, при этом увеличившись за месяц более чем на треть, выяснило РИА Новости по... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T02:15+0300
2025-08-06T02:15+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Импорт США смартфонов из Китая в июне этого года рухнул втрое в годовом выражении, при этом увеличившись за месяц более чем на треть, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в июне этого года в Штаты из КНР приехало смартфонов на 726,6 миллиона долларов. Это в 3 раза меньше, чем 2,2 миллиарда долларов в июне прошлого года, и на 14% больше, чем майские 523,6 тысячи. При этом по итогам полугодия поставки сократились почти на 28% - до 11,2 миллиарда долларов против 15,4 миллиарда годом ранее. Вместо Китая, который в прошлом июне занимал первую строчку в американском импорте смартфонов, главной стала Индия с объемом поставок на 2,3 миллиарда долларов (против 614,6 миллиона в прошлом июне). Китай при этом занял второе место, а еще в топ-5 поставщиков вошли такие экономики, как Вьетнам (413,9 миллиона долларов), Гонконг (86,5 миллиона), Южная Корея (17,4 миллиона). Кроме того заметными экспортерами смартфонов в Штаты стали Индонезия (16,4 миллиона долларов), Малайзия (7,6 миллиона) и Тайвань (1,2 миллиона).
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мировая экономика, китай, сша, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР
02:15 06.08.2025
 
Импорт смартфонов из Китая в США в июне упал втрое

Импорт смартфонов из Китая в США в июне упал втрое

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Импорт США смартфонов из Китая в июне этого года рухнул втрое в годовом выражении, при этом увеличившись за месяц более чем на треть, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, в июне этого года в Штаты из КНР приехало смартфонов на 726,6 миллиона долларов. Это в 3 раза меньше, чем 2,2 миллиарда долларов в июне прошлого года, и на 14% больше, чем майские 523,6 тысячи.
При этом по итогам полугодия поставки сократились почти на 28% - до 11,2 миллиарда долларов против 15,4 миллиарда годом ранее.
Вместо Китая, который в прошлом июне занимал первую строчку в американском импорте смартфонов, главной стала Индия с объемом поставок на 2,3 миллиарда долларов (против 614,6 миллиона в прошлом июне). Китай при этом занял второе место, а еще в топ-5 поставщиков вошли такие экономики, как Вьетнам (413,9 миллиона долларов), Гонконг (86,5 миллиона), Южная Корея (17,4 миллиона).
Кроме того заметными экспортерами смартфонов в Штаты стали Индонезия (16,4 миллиона долларов), Малайзия (7,6 миллиона) и Тайвань (1,2 миллиона).
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАКНР
 
 
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