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Названо, кому повысят зарплату с 1 октября
Названо, кому повысят зарплату с 1 октября - 06.08.2025, ПРАЙМ
Названо, кому повысят зарплату с 1 октября
С 1 октября зарплаты некоторых категорий работников вырастут на 7,6%. Кого это коснется, агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T02:02+0300
2025-08-06T02:02+0300
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экономика
общество
вадим виноградов
ниу вшэ
индексация
инфляция
зарплата
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. С 1 октября зарплаты некоторых категорий работников вырастут на 7,6%. Кого это коснется, агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Статья 134 Трудового кодекса предусматривает регулярное повышение заработной платы для поддержания ее покупательской способности. Это одна из основных государственных гарантий по оплате труда.Однако для частного сектора государство не может вводить жесткие правила. Решение вопроса о периодичности и размере повышения выплат сотрудникам компании решают самостоятельно или в ходе коллективных переговоров. Тут могут иметь значение и специфика деятельности, и уровень платежеспособности работодателя, и степень активности профсоюзов.С государственными служащими и бюджетниками все более прозрачно и предсказуемо. Ежегодно, примерно в августе правительство принимает решение об индексации заработных плат и определяет коэффициент увеличения, руководствуясь ростом потребительских цен на товары и услуги. Деньги на эти цели закладываются при планировании федерального бюджета. Так, в прошлом году заработные платы федеральных бюджетников были увеличены на 5,1 %.В этом году распоряжением правительства от 1 августа 2025 г. № 2071-р коэффициент повышения определен в 7,6%."Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов; гражданский персонал воинских частей; сотрудников учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой", — рассказал Виноградов.
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общество , вадим виноградов, ниу вшэ, индексация, инфляция, зарплата
Экономика, Общество , Вадим Виноградов, НИУ ВШЭ, индексация, инфляция, зарплата
Названо, кому повысят зарплату с 1 октября
Профессор Виноградов: с 1 октября зарплаты бюджетников вырастут на 7,6%
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. С 1 октября зарплаты некоторых категорий работников вырастут на 7,6%. Кого это коснется, агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Статья 134 Трудового кодекса предусматривает регулярное повышение заработной платы для поддержания ее покупательской способности. Это одна из основных государственных гарантий по оплате труда.
Однако для частного сектора государство не может вводить жесткие правила. Решение вопроса о периодичности и размере повышения выплат сотрудникам компании решают самостоятельно или в ходе коллективных переговоров. Тут могут иметь значение и специфика деятельности, и уровень платежеспособности работодателя, и степень активности профсоюзов.
С государственными служащими и бюджетниками все более прозрачно и предсказуемо. Ежегодно, примерно в августе правительство принимает решение об индексации заработных плат и определяет коэффициент увеличения, руководствуясь ростом потребительских цен на товары и услуги. Деньги на эти цели закладываются при планировании федерального бюджета. Так, в прошлом году заработные платы федеральных бюджетников были увеличены на 5,1 %.
Накопительная пенсия увеличилась с 1 августа
В этом году распоряжением правительства от 1 августа 2025 г. № 2071-р коэффициент повышения определен в 7,6%.
"Увеличение заработных плат коснется сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов; гражданский персонал воинских частей; сотрудников учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой", — рассказал Виноградов.