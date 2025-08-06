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Фондовые индексы США растут в среду
Фондовые индексы США растут в среду - 06.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут в среду
Основные американские фондовые индексы в среду поднимаются на фоне финансовых отчетов компаний и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T17:19+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду поднимаются на фоне финансовых отчетов компаний и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,03%, до 44 126,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,42%, до 21 004,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,27%, до 6 315,93 пункта. Акции Apple дорожают на 3,8% после новости об инвестициях. Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу Fox Business заявил, что компания Apple, вероятно, сделает объявление о новых инвестициях в производство на территории США. По данным агентства Блумберг, их объем может составить 100 миллиардов долларов. Бумаги McDonald's растут в цене на 2,4% после отчета за второй квартал: скорректированная прибыль на акцию и выручка компании за этот период превзошли ожидания, а мировые сопоставимые продажи поднялись на 3,8% при прогнозе роста на 2,4%. Капитализация Advanced Micro Devices (AMD) снижается на 5,9% после публикации отчета. Скорректированная разводненная прибыль на акцию во втором квартале совпала с прогнозом и составила 0,48 доллара, выручка показала рост почти на треть к прошлому году, но компания не включила в прогноз выручку от поставок в Китай, так как ее заявки на лицензию остаются на рассмотрении властей США.
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рынок, индексы, торги, сша
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США
Фондовые индексы США растут в среду
Фондовые индексы США растут в среду на фоне финансовых отчетов компаний
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду поднимаются на фоне финансовых отчетов компаний и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,03%, до 44 126,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,42%, до 21 004,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,27%, до 6 315,93 пункта.
Акции Apple дорожают на 3,8% после новости об инвестициях. Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу Fox Business заявил, что компания Apple, вероятно, сделает объявление о новых инвестициях в производство на территории США. По данным агентства Блумберг, их объем может составить 100 миллиардов долларов.
Бумаги McDonald's растут в цене на 2,4% после отчета за второй квартал: скорректированная прибыль на акцию и выручка компании за этот период превзошли ожидания, а мировые сопоставимые продажи поднялись на 3,8% при прогнозе роста на 2,4%.
Капитализация Advanced Micro Devices (AMD) снижается на 5,9% после публикации отчета. Скорректированная разводненная прибыль на акцию во втором квартале совпала с прогнозом и составила 0,48 доллара, выручка показала рост почти на треть к прошлому году, но компания не включила в прогноз выручку от поставок в Китай, так как ее заявки на лицензию остаются на рассмотрении властей США.
Мосбиржа планирует увеличить время торгов на долговом рынке