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СМИ: Индия потрясена отсутствием уважения Трампа к Моди - 06.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: Индия потрясена отсутствием уважения Трампа к Моди
СМИ: Индия потрясена отсутствием уважения Трампа к Моди - 06.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Индия потрясена отсутствием уважения Трампа к Моди
Власти Индии потрясены отсутствием уважения, проявленным президентом США Дональдом Трампом по отношению к премьеру Индии Нарендре Моди во время их встречи в... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T01:21+0300
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экономика
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Власти Индии потрясены отсутствием уважения, проявленным президентом США Дональдом Трампом по отношению к премьеру Индии Нарендре Моди во время их встречи в Белом доме в феврале, пишет журнал Economist. В феврале Моди встретился с Трампом в рамках своего государственного визита в Штаты. По итогам встречи Трамп заявил, что США намерены стать ведущим поставщиком газа и нефти в Индию и увеличить продажи военной техники Нью-Дели, включая истребители F-35, также он утверждал, что Индия реформирует законодательство для допуска ядерных технологий США на свой рынок. "Несмотря на внешне дружелюбный прием, оказанный Моди в Белом доме в феврале,... индийские дипломаты были "потрясены отсутствием уважения", проявленным президентом Америки к премьер-министру Индии за закрытыми дверями", - говорится в сообщении. Отмечается, что Трамп потребовал от Индии закупать больше американского оружия. По данным источника журнала, недоверие Индии к США будет усиливаться. Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.
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мировая экономика, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди, f-35 lightning ii
Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди, F-35 Lightning II
01:21 06.08.2025
 
СМИ: Индия потрясена отсутствием уважения Трампа к Моди

Economist: Индия потрясена отсутствием уважения Трампа к премьеру Моди

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Власти Индии потрясены отсутствием уважения, проявленным президентом США Дональдом Трампом по отношению к премьеру Индии Нарендре Моди во время их встречи в Белом доме в феврале, пишет журнал Economist.
В феврале Моди встретился с Трампом в рамках своего государственного визита в Штаты. По итогам встречи Трамп заявил, что США намерены стать ведущим поставщиком газа и нефти в Индию и увеличить продажи военной техники Нью-Дели, включая истребители F-35, также он утверждал, что Индия реформирует законодательство для допуска ядерных технологий США на свой рынок.
"Несмотря на внешне дружелюбный прием, оказанный Моди в Белом доме в феврале,... индийские дипломаты были "потрясены отсутствием уважения", проявленным президентом Америки к премьер-министру Индии за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Трамп потребовал от Индии закупать больше американского оружия. По данным источника журнала, недоверие Индии к США будет усиливаться.
Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.
 
ЭкономикаМировая экономикаИНДИЯСШАДональд ТрампНарендра МодиF-35 Lightning II
 
 
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