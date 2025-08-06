https://1prime.ru/20250806/indija-860360057.html
СМИ: Индия потрясена отсутствием уважения Трампа к Моди
СМИ: Индия потрясена отсутствием уважения Трампа к Моди - 06.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Индия потрясена отсутствием уважения Трампа к Моди
Власти Индии потрясены отсутствием уважения, проявленным президентом США Дональдом Трампом по отношению к премьеру Индии Нарендре Моди во время их встречи в... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T01:21+0300
2025-08-06T01:21+0300
2025-08-06T01:21+0300
экономика
мировая экономика
индия
сша
дональд трамп
нарендра моди
f-35 lightning ii
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860360057.jpg?1754432499
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Власти Индии потрясены отсутствием уважения, проявленным президентом США Дональдом Трампом по отношению к премьеру Индии Нарендре Моди во время их встречи в Белом доме в феврале, пишет журнал Economist.
В феврале Моди встретился с Трампом в рамках своего государственного визита в Штаты. По итогам встречи Трамп заявил, что США намерены стать ведущим поставщиком газа и нефти в Индию и увеличить продажи военной техники Нью-Дели, включая истребители F-35, также он утверждал, что Индия реформирует законодательство для допуска ядерных технологий США на свой рынок.
"Несмотря на внешне дружелюбный прием, оказанный Моди в Белом доме в феврале,... индийские дипломаты были "потрясены отсутствием уважения", проявленным президентом Америки к премьер-министру Индии за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Трамп потребовал от Индии закупать больше американского оружия. По данным источника журнала, недоверие Индии к США будет усиливаться.
Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.
индия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, индия, сша, дональд трамп, нарендра моди, f-35 lightning ii
Экономика, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, Дональд Трамп, Нарендра Моди, F-35 Lightning II
СМИ: Индия потрясена отсутствием уважения Трампа к Моди
Economist: Индия потрясена отсутствием уважения Трампа к премьеру Моди
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Власти Индии потрясены отсутствием уважения, проявленным президентом США Дональдом Трампом по отношению к премьеру Индии Нарендре Моди во время их встречи в Белом доме в феврале, пишет журнал Economist.
В феврале Моди встретился с Трампом в рамках своего государственного визита в Штаты. По итогам встречи Трамп заявил, что США намерены стать ведущим поставщиком газа и нефти в Индию и увеличить продажи военной техники Нью-Дели, включая истребители F-35, также он утверждал, что Индия реформирует законодательство для допуска ядерных технологий США на свой рынок.
"Несмотря на внешне дружелюбный прием, оказанный Моди в Белом доме в феврале,... индийские дипломаты были "потрясены отсутствием уважения", проявленным президентом Америки к премьер-министру Индии за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Трамп потребовал от Индии закупать больше американского оружия. По данным источника журнала, недоверие Индии к США будет усиливаться.
Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг.