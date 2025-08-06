https://1prime.ru/20250806/indiya-860373634.html

Центробанк Индии сохранил ключевую ставку на уровне 5,5%

Центробанк Индии сохранил ключевую ставку на уровне 5,5% - 06.08.2025, ПРАЙМ

Центробанк Индии сохранил ключевую ставку на уровне 5,5%

Резервный банк Индии (центробанк) оставил ключевую (учетную) ставку без изменений - на уровне 5,5%, сообщил глава регулятора Санджай Малхотра. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:51+0300

2025-08-06T10:51+0300

2025-08-06T10:51+0300

экономика

индия

финансы

ставка

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – ПРАЙМ. Резервный банк Индии (центробанк) оставил ключевую (учетную) ставку без изменений - на уровне 5,5%, сообщил глава регулятора Санджай Малхотра. Начиная с февраля этого года центробанк Индии на каждом своем заседании снижал ключевую ставку, она находится на минимуме с августа 2022 года. "Комитет по денежно-кредитной политике провел заседания 4, 5 и 6 августа, чтобы обсудить и принять решение о ставке РЕПО. После детальной оценки развивающихся макроэкономических и финансовых событий и перспектив комитет единогласно проголосовал за сохранение ставки РЕПО в рамках механизма регулирования ликвидности неизменной, на уровне 5,50%", - сказал Малхотра. По его словам, на заседании комитет по денежно-кредитной политике отметил, что прогнозы по инфляции на 2025–2026 годы стали более благоприятными, чем ожидалось в июне. Этому смягчению способствовали значительные благоприятные базовые эффекты в сочетании с устойчивым продвижением юго-западного муссона, достаточным уровнем водохранилищ и достаточными запасами продовольственного зерна. "Однако темпы роста потребительских цен, вероятно, превысят 4% к четвертому кварталу 2025–2026 года (финансового года с апреля 2025 по март 2026-го - ред.) и далее, поскольку в игру вступят неблагоприятные базовые эффекты и факторы спроса, связанные с мерами политики. Комитет по денежно-кредитной политике прогнозирует, что, если не произойдет существенного негативного шока в ценах на ресурсы, базовая инфляция, вероятно, останется умеренно выше 4% в течение года", - сказал глава банка. Несмотря на неопределенность обстановки в мировой торговле, Резервный банк Индии сохранил прогноз роста ВВП на текущий финансовый 2025-2026 год без изменений - на уровне 6,5%. "Перспективы внешнего спроса остаются неопределенными на фоне продолжающихся объявлений о тарифах и торговых переговоров. С учетом всех этих факторов, реальный рост ВВП в 2025–2026 году прогнозируется на уровне 6,5%", - заявил глава регулятора. Объявляя о денежно-кредитной политике ЦБ Индии, Малхотра заявил, что центральный банк по-прежнему отмечает устойчивость внутренней потребительской активности, чему способствуют благоприятные макроэкономические условия.

https://1prime.ru/20250805/bank-rossii-860351816.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, финансы, ставка