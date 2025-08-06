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Центробанк Индии сохранил ключевую ставку на уровне 5,5% - 06.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/indiya-860373634.html
Центробанк Индии сохранил ключевую ставку на уровне 5,5%
Центробанк Индии сохранил ключевую ставку на уровне 5,5% - 06.08.2025, ПРАЙМ
Центробанк Индии сохранил ключевую ставку на уровне 5,5%
Резервный банк Индии (центробанк) оставил ключевую (учетную) ставку без изменений - на уровне 5,5%, сообщил глава регулятора Санджай Малхотра. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T10:51+0300
2025-08-06T10:51+0300
экономика
индия
финансы
ставка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – ПРАЙМ. Резервный банк Индии (центробанк) оставил ключевую (учетную) ставку без изменений - на уровне 5,5%, сообщил глава регулятора Санджай Малхотра. Начиная с февраля этого года центробанк Индии на каждом своем заседании снижал ключевую ставку, она находится на минимуме с августа 2022 года. "Комитет по денежно-кредитной политике провел заседания 4, 5 и 6 августа, чтобы обсудить и принять решение о ставке РЕПО. После детальной оценки развивающихся макроэкономических и финансовых событий и перспектив комитет единогласно проголосовал за сохранение ставки РЕПО в рамках механизма регулирования ликвидности неизменной, на уровне 5,50%", - сказал Малхотра. По его словам, на заседании комитет по денежно-кредитной политике отметил, что прогнозы по инфляции на 2025–2026 годы стали более благоприятными, чем ожидалось в июне. Этому смягчению способствовали значительные благоприятные базовые эффекты в сочетании с устойчивым продвижением юго-западного муссона, достаточным уровнем водохранилищ и достаточными запасами продовольственного зерна. "Однако темпы роста потребительских цен, вероятно, превысят 4% к четвертому кварталу 2025–2026 года (финансового года с апреля 2025 по март 2026-го - ред.) и далее, поскольку в игру вступят неблагоприятные базовые эффекты и факторы спроса, связанные с мерами политики. Комитет по денежно-кредитной политике прогнозирует, что, если не произойдет существенного негативного шока в ценах на ресурсы, базовая инфляция, вероятно, останется умеренно выше 4% в течение года", - сказал глава банка. Несмотря на неопределенность обстановки в мировой торговле, Резервный банк Индии сохранил прогноз роста ВВП на текущий финансовый 2025-2026 год без изменений - на уровне 6,5%. "Перспективы внешнего спроса остаются неопределенными на фоне продолжающихся объявлений о тарифах и торговых переговоров. С учетом всех этих факторов, реальный рост ВВП в 2025–2026 году прогнозируется на уровне 6,5%", - заявил глава регулятора. Объявляя о денежно-кредитной политике ЦБ Индии, Малхотра заявил, что центральный банк по-прежнему отмечает устойчивость внутренней потребительской активности, чему способствуют благоприятные макроэкономические условия.
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индия, финансы, ставка
Экономика, ИНДИЯ, Финансы, ставка
10:51 06.08.2025
 
Центробанк Индии сохранил ключевую ставку на уровне 5,5%

Резервный банк Индии не изменил ключевую ставку, сохранив ее на уровне 5,5%

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг – ПРАЙМ. Резервный банк Индии (центробанк) оставил ключевую (учетную) ставку без изменений - на уровне 5,5%, сообщил глава регулятора Санджай Малхотра.
Начиная с февраля этого года центробанк Индии на каждом своем заседании снижал ключевую ставку, она находится на минимуме с августа 2022 года.
"Комитет по денежно-кредитной политике провел заседания 4, 5 и 6 августа, чтобы обсудить и принять решение о ставке РЕПО. После детальной оценки развивающихся макроэкономических и финансовых событий и перспектив комитет единогласно проголосовал за сохранение ставки РЕПО в рамках механизма регулирования ликвидности неизменной, на уровне 5,50%", - сказал Малхотра.
По его словам, на заседании комитет по денежно-кредитной политике отметил, что прогнозы по инфляции на 2025–2026 годы стали более благоприятными, чем ожидалось в июне. Этому смягчению способствовали значительные благоприятные базовые эффекты в сочетании с устойчивым продвижением юго-западного муссона, достаточным уровнем водохранилищ и достаточными запасами продовольственного зерна.
"Однако темпы роста потребительских цен, вероятно, превысят 4% к четвертому кварталу 2025–2026 года (финансового года с апреля 2025 по март 2026-го - ред.) и далее, поскольку в игру вступят неблагоприятные базовые эффекты и факторы спроса, связанные с мерами политики. Комитет по денежно-кредитной политике прогнозирует, что, если не произойдет существенного негативного шока в ценах на ресурсы, базовая инфляция, вероятно, останется умеренно выше 4% в течение года", - сказал глава банка.
Несмотря на неопределенность обстановки в мировой торговле, Резервный банк Индии сохранил прогноз роста ВВП на текущий финансовый 2025-2026 год без изменений - на уровне 6,5%.
"Перспективы внешнего спроса остаются неопределенными на фоне продолжающихся объявлений о тарифах и торговых переговоров. С учетом всех этих факторов, реальный рост ВВП в 2025–2026 году прогнозируется на уровне 6,5%", - заявил глава регулятора.
Объявляя о денежно-кредитной политике ЦБ Индии, Малхотра заявил, что центральный банк по-прежнему отмечает устойчивость внутренней потребительской активности, чему способствуют благоприятные макроэкономические условия.
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