https://1prime.ru/20250806/inflyatsiya-860389828.html

В ЦБ оценили риски для инфляции со стороны урожая

В ЦБ оценили риски для инфляции со стороны урожая - 06.08.2025, ПРАЙМ

В ЦБ оценили риски для инфляции со стороны урожая

Риски для инфляции со стороны урожая в России остаются низкими - сбор зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего, говорится в резюме обсуждения... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T16:28+0300

2025-08-06T16:28+0300

2025-08-06T16:28+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/82721/77/827217796_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_82a540db065c9fc974c48a819cc65145.jpg

МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Риски для инфляции со стороны урожая в России остаются низкими - сбор зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники согласились, что риски для инфляции со стороны урожая остаются низкими. По оценкам экспертов и Минсельхоза России, урожай зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего", - говорится в материалах. "Возможное снижение урожая на юге из‑за неблагоприятных погодных условий будет компенсировано более высоким урожаем в других регионах", - добавляется в документе. В июле Банк России понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 4%.

https://1prime.ru/20250803/inflation-860268123.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, минсельхоз