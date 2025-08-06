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В ЦБ оценили риски для инфляции со стороны урожая
В ЦБ оценили риски для инфляции со стороны урожая - 06.08.2025, ПРАЙМ
В ЦБ оценили риски для инфляции со стороны урожая
Риски для инфляции со стороны урожая в России остаются низкими - сбор зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего, говорится в резюме обсуждения... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T16:28+0300
2025-08-06T16:28+0300
2025-08-06T16:28+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Риски для инфляции со стороны урожая в России остаются низкими - сбор зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Участники согласились, что риски для инфляции со стороны урожая остаются низкими. По оценкам экспертов и Минсельхоза России, урожай зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего", - говорится в материалах. "Возможное снижение урожая на юге из‑за неблагоприятных погодных условий будет компенсировано более высоким урожаем в других регионах", - добавляется в документе. В июле Банк России понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 4%.
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сельское хозяйство, россия, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз
В ЦБ оценили риски для инфляции со стороны урожая
ЦБ: риски для инфляции со стороны урожая в России остаются низкими
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Риски для инфляции со стороны урожая в России остаются низкими - сбор зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Участники согласились, что риски для инфляции со стороны урожая остаются низкими. По оценкам экспертов и Минсельхоза России, урожай зерна и овощей в этом году будет не меньше прошлогоднего", - говорится в материалах.
"Возможное снижение урожая на юге из‑за неблагоприятных погодных условий будет компенсировано более высоким урожаем в других регионах", - добавляется в документе.
В июле Банк России понизил прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 6-7% с 7-8%, а прогноз на 2026 год сохранил на уровне 4%.
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