https://1prime.ru/20250806/inflyatsiya-860390408.html

ЦБ дал прогноз по уровню годовой инфляции в России к концу III квартала

ЦБ дал прогноз по уровню годовой инфляции в России к концу III квартала - 06.08.2025, ПРАЙМ

ЦБ дал прогноз по уровню годовой инфляции в России к концу III квартала

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в России к концу текущего квартала на уровне 8,5%, сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ РФ. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T16:37+0300

2025-08-06T16:37+0300

2025-08-06T16:37+0300

экономика

банк россии

инфляция в россии

финансы

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в России к концу текущего квартала на уровне 8,5%, сообщается в комментарии к среднесрочному прогнозу ЦБ РФ. "К концу 2025 года текущие темпы роста цен снизятся до 4% с.к.г. (сезонная корректировка в годовом выражении - ред.). Годовая инфляция продолжит снижаться во втором полугодии 2025 года и к концу третьего квартала 2025 года составит 8,5%, а к декабрю 2025 года сложится в диапазоне 6,0–7,0%", - говорится в документе. Отмечается, что по итогам второго квартала годовая инфляция составила 9,4%, что ниже апрельского прогноза Банка России (10,1%). "Текущий темп роста цен во втором квартале 2025 года, как и в первом квартале 2025 года, продолжил активно замедляться по сравнению с пиковыми значениями конца 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики и составил 4,8% с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г.)", - сообщается в комментарии. Согласно материалам регулятора, в связи с более быстрым, чем ожидалось в апреле, замедлением темпа роста потребительских цен прогноз годовой инфляции на текущий год понижен. Также базовый прогноз Банка России предполагает, что с учетом проводимой им политики и в условиях возвращения экономики к траектории сбалансированного роста годовая инфляция в 2026 году вернется к целевому уровню в 4% и стабилизируется на нем в дальнейшем.

https://1prime.ru/20250806/inflyatsiya-860389828.html

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банк россии, инфляция в россии, финансы