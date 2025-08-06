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Исследование показало, сколько россиян купили новую одежду для работы

Исследование показало, сколько россиян купили новую одежду для работы - 06.08.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиян купили новую одежду для работы

Новую одежду для работы за последние полгода покупали 83% россиян, в то же время четверть из них потратили на новый гардероб от 5 до 7 тысяч рублей, еще 12%... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T06:47+0300

2025-08-06T06:47+0300

2025-08-06T06:47+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Новую одежду для работы за последние полгода покупали 83% россиян, в то же время четверть из них потратили на новый гардероб от 5 до 7 тысяч рублей, еще 12% купили вещей на сумму более 15 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Новую одежду на работу за последние полгода покупали 83% опрошенных. Распределение расходов выглядит следующим образом: 20% потратили на обновление гардероба до 5 тысяч рублей, 25% - от 5 до 7 тысяч рублей, 21% - от 7 до 10 тысяч рублей, 14% - от 10 до 13 тысяч рублей, 8% - от 13 до 15 тысяч рублей, 12% - более 15 тысяч рублей", - рассказали в сервисе. Там уточнили, что в исследовании приняли участие 2,1 тысячи сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ. Отмечается, что за последние полгода сотрудники компаний чаще всего выбирали рубашки и брюки, на каждую из этих категорий приходится по 54% покупок, футболки - 39% и блузки - 37%. Спросом у работников также пользовались джинсы (33%), платья (32%), юбки (32%), деловые костюмы (28%), свитшоты и худи (24%), спецодежда (10%). "Учитывая, что рубашки и брюки наиболее популярны в общем выборе одежды для работы, стоит отметить, что они необходимы во многих профессиональных областях, но особенно в бухгалтерии и финансах, IT, образовании и науке, медицине и фармации, а также в сфере услуг", - поделились аналитики. Они также добавили, что деловые костюмы чаще всего покупают представители таких сфер, как финансы, юриспруденция, строительство и недвижимость, розничная торговля, медицина. В то же время юбки пользуются наибольшим спросом у женщин, работающих в бухгалтерии, розничной торговле, а также медицине и фармации. Худи, свитшоты и джинсы чаще покупают работники IT и креативной индустрии. "На основе полученных данных можно сделать вывод, что одежда помогает в рабочих вопросах специалистам самых разных сфер, поскольку большинству (75%) сотрудников удается с помощью одежды чувствовать себя увереннее и создавать образ профессионала своего дела", - сообщили в сервисе, добавив, что 4% респондентов респектабельный вид помог заключить крупные сделки в этом году. Кроме того, 7% работников в этом году обратились за помощью к стилисту. Вместе с тем 10% респондентов сталкиваются с критикой коллег по выбору гардероба для работы. В основном такие ситуации случались в сфере автобизнеса, услуг, розничной торговли и юриспруденции, следует из материалов исследования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , рф