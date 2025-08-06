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На Камчатке разрушили дамбу в районе Ключевского вулкана - 06.08.2025, ПРАЙМ
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На Камчатке разрушили дамбу в районе Ключевского вулкана
На Камчатке разрушили дамбу в районе Ключевского вулкана - 06.08.2025, ПРАЙМ
На Камчатке разрушили дамбу в районе Ключевского вулкана
Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеная, разрушена, сообщил... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T04:07+0300
2025-08-06T04:07+0300
россия
общество
камчатка
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УЛАН-УДЭ, 6 авг - ПРАЙМ. Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеная, разрушена, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Разрушена дамба в районе Ключевского вулкана. Полевые работы, проведенные сотрудниками ИВиС ДВО РАН в районе реки Студеная 30 июля - 2 августа 2025 года, показали, что дамба, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки, разрушена. Вода течет по обоим рукавам реки", - говорится в сообщении. Отмечается, что активность Ключевского возросла после сильнейшего землетрясения 30 июля. Сообщалось, что лавовый поток спускается к одному из крупнейших на Камчатке леднику Богдановича, а его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков. В сообщении также отмечается, что в случае схода значительных грязевых потоков может возникнуть угроза для туристов в Толбачинском доле.
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россия, общество , камчатка
РОССИЯ, Общество , КАМЧАТКА
04:07 06.08.2025
 
На Камчатке разрушили дамбу в районе Ключевского вулкана

ИВиС ДВО РАН: в районе Ключевского вулкана на Камчатке разрушена дамба

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УЛАН-УДЭ, 6 авг - ПРАЙМ. Дамба в районе Ключевского вулкана на Камчатке, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеная, разрушена, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Разрушена дамба в районе Ключевского вулкана. Полевые работы, проведенные сотрудниками ИВиС ДВО РАН в районе реки Студеная 30 июля - 2 августа 2025 года, показали, что дамба, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки, разрушена. Вода течет по обоим рукавам реки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что активность Ключевского возросла после сильнейшего землетрясения 30 июля. Сообщалось, что лавовый поток спускается к одному из крупнейших на Камчатке леднику Богдановича, а его таяние может спровоцировать появление грязевых потоков. В сообщении также отмечается, что в случае схода значительных грязевых потоков может возникнуть угроза для туристов в Толбачинском доле.
 
РОССИЯОбществоКАМЧАТКА
 
 
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