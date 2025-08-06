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Камчатка может стать моделью для устойчивого развития стран АТР

Камчатка может стать моделью для устойчивого развития стран АТР - 06.08.2025, ПРАЙМ

Камчатка может стать моделью для устойчивого развития стран АТР

Камчатка может стать моделью для устойчивого развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил директор Департамента по энергетике Экономической и... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T04:34+0300

2025-08-06T04:34+0300

2025-08-06T04:34+0300

экономика

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азиатско-тихоокеанский регион

азия

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УЛАН-УДЭ, 6 авг - ПРАЙМ. Камчатка может стать моделью для устойчивого развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил директор Департамента по энергетике Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Хунпэн Лю. Политический диалог Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) стартовал накануне на Камчатке в рамках Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" платформы Росмолодёжь.Форум. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе форума, в этом году впервые в не принимают участие мировые представители ЭСКАТО ООН - это делегаты более чем из 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Австралии, Бангладеш, Бутана, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Непала, Пакистана, Таджикистана, Таиланда, Филиппин и Шри-Ланки. "Опыт, полученный здесь (на Камчатке - ред.), может быть весьма ценным для тиражирования. Именно поэтому мы встретились здесь — в регионе, который в полной мере демонстрирует как географическую удалённость, так и богатство природных ресурсов. Это прекрасный пример, в чем мы убедились лично: от вулканических ландшафтов до геотермальных систем. Мы видим, что объекты возобновляемой энергетики способны поддерживать местную экономику и способствовать развитию, в том числе устойчивому", — сказал Хунпэн Лю на открытии диалога. Как отметили в пресс-службе форума, итоги диалога войдут в план работы рабочей группы экспертов ЭСКАТО ООН по всеобщему доступу к современным энергетическим услугам, возобновляемым источникам энергии, энергоэффективности и передовым технологиям использования ископаемых источников энергии. Всероссийский молодёжный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" платформы Росмолодёжь.Форумы в четвертый раз проходит на Камчатке с 4 по 18 августа. В нем принимают участие 600 экологов, биотехнологов, инженеров, педагогов, экоактивистов, студентов, предпринимателей и представителей юннатского движения из всех регионов России в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы вместе формировать устойчивое, экологичное будущее страны. Организаторами форума, который проводится с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и правительство Камчатского края.

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азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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камчатка, азиатско-тихоокеанский регион, азия, владимир путин, оон