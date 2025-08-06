https://1prime.ru/20250806/kamchatka-860382666.html
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4 - 06.08.2025, ПРАЙМ
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4
Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск на расстоянии 213 километров от Петропавловска-Камчатского на глубине 39,3 километра, сообщает... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T13:55+0300
2025-08-06T13:55+0300
2025-08-06T13:55+0300
общество
камчатка
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860107193_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_fa2e2509f8f140e89a0ff3e6e7d539b7.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск на расстоянии 213 километров от Петропавловска-Камчатского на глубине 39,3 километра, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. В среду пресс-служба ГУМЧС по краю сообщала, что за последние сутки на Камчатке произошло порядка 50 ощутимых афтершоков. "Расстояние от ПК: 213. Глубина (КМ): 39,3. Магнитуда: 6,4", - говорится в сообщении. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://1prime.ru/20250731/aftershok-860148583.html
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860107193_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_fea14dfa4274139a5c61c7abc5f2e3ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , камчатка, ран
На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4
На Камчатке зафиксировали сильный афтершок магнитудой 6,4
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск на расстоянии 213 километров от Петропавловска-Камчатского на глубине 39,3 километра, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. В среду пресс-служба ГУМЧС по краю сообщала, что за последние сутки на Камчатке произошло порядка 50 ощутимых афтершоков.
"Расстояние от ПК: 213. Глубина (КМ): 39,3. Магнитуда: 6,4", - говорится в сообщении.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
После землетрясения на Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,7