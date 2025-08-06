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На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4 - 06.08.2025, ПРАЙМ

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,4

Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск на расстоянии 213 километров от Петропавловска-Камчатского на глубине 39,3 километра, сообщает... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T13:55+0300

2025-08-06T13:55+0300

2025-08-06T13:55+0300

общество

камчатка

ран

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован на Камчатке в 13.35 мск на расстоянии 213 километров от Петропавловска-Камчатского на глубине 39,3 километра, сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. В среду пресс-служба ГУМЧС по краю сообщала, что за последние сутки на Камчатке произошло порядка 50 ощутимых афтершоков. "Расстояние от ПК: 213. Глубина (КМ): 39,3. Магнитуда: 6,4", - говорится в сообщении. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

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общество , камчатка, ран