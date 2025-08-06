https://1prime.ru/20250806/kitay-860377027.html

В Китае рассказали о решающем этапе в процессе урегулирования на Украине

В Китае рассказали о решающем этапе в процессе урегулирования на Украине - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Китае рассказали о решающем этапе в процессе урегулирования на Украине

Начало переговоров Москвы и Киева является важным шагом в урегулировании кризиса, сейчас этот процесс вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T11:50+0300

2025-08-06T11:50+0300

2025-08-06T11:50+0300

политика

россия

китай

бразилия

украина

ван и

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg

ПЕКИН, 6 авг – ПРАЙМ. Начало переговоров Москвы и Киева является важным шагом в урегулировании кризиса, сейчас этот процесс вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. В среду состоялся телефонный разговор между Ван И и главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Как сообщает официальный сайт МИД КНР, стороны в ходе общения в частности обсудили украинский кризис. "Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед. В настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД Китая. Глава МИД КНР отметил, что представленный ранее Китаем и Бразилией консенсус по политическому урегулированию конфликта на Украине из шести пунктов, сыграл "позитивную роль в деэскалации кризиса". Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250806/ukraina-860367483.html

китай

бразилия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, бразилия, украина, ван и, мид