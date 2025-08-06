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В Китае рассказали о решающем этапе в процессе урегулирования на Украине
В Китае рассказали о решающем этапе в процессе урегулирования на Украине - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Китае рассказали о решающем этапе в процессе урегулирования на Украине
Начало переговоров Москвы и Киева является важным шагом в урегулировании кризиса, сейчас этот процесс вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:50+0300
2025-08-06T11:50+0300
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ПЕКИН, 6 авг – ПРАЙМ. Начало переговоров Москвы и Киева является важным шагом в урегулировании кризиса, сейчас этот процесс вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. В среду состоялся телефонный разговор между Ван И и главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Как сообщает официальный сайт МИД КНР, стороны в ходе общения в частности обсудили украинский кризис. "Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед. В настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД Китая. Глава МИД КНР отметил, что представленный ранее Китаем и Бразилией консенсус по политическому урегулированию конфликта на Украине из шести пунктов, сыграл "позитивную роль в деэскалации кризиса". Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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россия, китай, бразилия, украина, ван и, мид
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, УКРАИНА, Ван И, МИД
В Китае рассказали о решающем этапе в процессе урегулирования на Украине
Глава МИД КНР Ван И: переговоры России и Украины вступают в решающий этап
ПЕКИН, 6 авг – ПРАЙМ. Начало переговоров Москвы и Киева является важным шагом в урегулировании кризиса, сейчас этот процесс вступает в решающий этап, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
В среду состоялся телефонный разговор между Ван И и главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. Как сообщает официальный сайт МИД КНР, стороны в ходе общения в частности обсудили украинский кризис.
"Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед. В настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД Китая.
Глава МИД КНР отметил, что представленный ранее Китаем и Бразилией консенсус по политическому урегулированию конфликта на Украине из шести пунктов, сыграл "позитивную роль в деэскалации кризиса".
Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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