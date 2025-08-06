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ЦБ оценил финансовое состояние компаний в России - 06.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЦБ оценил финансовое состояние компаний в России
ЦБ оценил финансовое состояние компаний в России - 06.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил финансовое состояние компаний в России
Финансовое состояние компаний в РФ остается стабильным, а снижение их финансового результата с рекордов 2023-2024 годов согласуется с завершением периода... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T16:03+0300
2025-08-06T16:04+0300
экономика
банк россии
финансы
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Финансовое состояние компаний в РФ остается стабильным, а снижение их финансового результата с рекордов 2023-2024 годов согласуется с завершением периода перегрева спроса и возвращением к сбалансированному росту экономики, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. В материалах отмечается, что в январе-мае 2025 года сальдированный финансовый результат компаний снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Данное снижение произошло с очень высоких уровней предыдущих лет и само по себе не является признаком значительного ухудшения финансового положения компаний в экономике", - говорится в материале. "Участники (обсуждения ключевой ставки - ред.) согласились, что финансовое состояние компаний остается стабильным, а снижение их финансового результата с рекордных уровней 2023-2024 годов согласуется с завершением периода перегрева спроса и возвращением к сбалансированным темпам роста экономики", - сообщается в документе. Снижение сальдированного финансового результата было неоднородным по отраслям, отмечает регулятор: в добывающих отраслях оно было более значительным, чем в обрабатывающих и торговле (без автомобилей). "Это отражает те структурные изменения, которые происходили в экономике после введения внешних санкций, - постепенную переориентацию с внешнего на внутренний спрос и рост выпуска в обрабатывающих отраслях при уменьшении его в добыче, а также снижение рентабельности экспорта в условиях внешнеторговых ограничений", - сообщает ЦБ РФ. Также более существенное ухудшение финансовых результатов наблюдалось у компаний с высокой долговой нагрузкой. При этом долговая нагрузка реального сектора в целом хотя и выросла, но она оставалась на умеренном уровне. "Большинство компаний продолжали успешно обслуживать долги", - отмечается в документе. Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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банк россии, финансы
Экономика, Банк России, Финансы
16:03 06.08.2025 (обновлено: 16:04 06.08.2025)
 
ЦБ оценил финансовое состояние компаний в России

ЦБ: финансовое состояние компаний в России остается стабильным

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Финансовое состояние компаний в РФ остается стабильным, а снижение их финансового результата с рекордов 2023-2024 годов согласуется с завершением периода перегрева спроса и возвращением к сбалансированному росту экономики, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
В материалах отмечается, что в январе-мае 2025 года сальдированный финансовый результат компаний снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Данное снижение произошло с очень высоких уровней предыдущих лет и само по себе не является признаком значительного ухудшения финансового положения компаний в экономике", - говорится в материале.
"Участники (обсуждения ключевой ставки - ред.) согласились, что финансовое состояние компаний остается стабильным, а снижение их финансового результата с рекордных уровней 2023-2024 годов согласуется с завершением периода перегрева спроса и возвращением к сбалансированным темпам роста экономики", - сообщается в документе.
Снижение сальдированного финансового результата было неоднородным по отраслям, отмечает регулятор: в добывающих отраслях оно было более значительным, чем в обрабатывающих и торговле (без автомобилей).
"Это отражает те структурные изменения, которые происходили в экономике после введения внешних санкций, - постепенную переориентацию с внешнего на внутренний спрос и рост выпуска в обрабатывающих отраслях при уменьшении его в добыче, а также снижение рентабельности экспорта в условиях внешнеторговых ограничений", - сообщает ЦБ РФ.
Также более существенное ухудшение финансовых результатов наблюдалось у компаний с высокой долговой нагрузкой. При этом долговая нагрузка реального сектора в целом хотя и выросла, но она оставалась на умеренном уровне. "Большинство компаний продолжали успешно обслуживать долги", - отмечается в документе.
Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
ЦБ сообщил о росте ВВП России во втором квартале
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