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Минтранс разъяснил, как усилится контроль за электронной очередью на КПП - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Минтранс разъяснил, как усилится контроль за электронной очередью на КПП
Минтранс разъяснил, как усилится контроль за электронной очередью на КПП - 06.08.2025, ПРАЙМ
Минтранс разъяснил, как усилится контроль за электронной очередью на КПП
Усиленный контроль за работой электронной очереди для грузовых автомобилей в пунктах пропуска на границе России будет вводиться поэтапно, начиная с первого... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:36+0300
2025-08-06T14:36+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Усиленный контроль за работой электронной очереди для грузовых автомобилей в пунктах пропуска на границе России будет вводиться поэтапно, начиная с первого сентября 2025 года, сообщила пресс-служба Минтранса. Министерство напомнило, что в России был принят закон, который поможет усилить контроль за работой электронной очереди в пунктах пропуска и минимизировать случаи недобросовестного резервирования даты и времени, в том числе с помощью ботов. "Первые изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале министерства. Так, заявителям может быть отказано в регистрации за непредоставление или предоставление недостоверных документов (с 1 сентября 2025 года), отсутствие автомобиля в реестре российских перевозчиков, допущенных к международным перевозкам (с 1 сентября 2026 года), а также за наличие неоплаченных штрафов у иностранных перевозчиков (с 1 сентября 2026 года). В этих случаях регистрация будет одобрена после устранения причин отказа. Возможность подачи заявки на "Госуслугах" и в Госинформсистеме электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) будет заблокирована в случаях отмены заявки на одно транспортное средство два раза подряд в течение месяца (блокировка на 20 дней с 1 марта 2026 года), отмены девяти заявок на разные транспортные средства в одном личном кабинете в течение 30 дней (блокировка на 20 дней с 1 марта 2026 года). Блокировка возможности подачи заявок через госсистемы предусмотрена и в случае наличия двух неисполненных заявок на одно транспортное средство в течение 30 дней (блокировка на 30 дней с 1 марта 2026 года), а также при наличии четырех неисполненных заявок на разные транспортные средства в одном личном кабинете в течение 30 дней (блокировка на 30 дней с 1 марта 2026 года) и за использование ботов (с 1 сентября 2025 года). Помимо этого, будет заблокирована возможность резервирования очереди на "Госуслугах" и в ГИС ЭПД для конкретного транспортного средства при проезде к пункту пропуска, минуя электронную очередь (блокировка на 90 дней с 1 сентября 2025 года), а также при остановке транспортного средства более чем на три часа на участке автодороги после проезда пункта контроля системы резервирования (блокировка на 30 дней с 1 сентября 2025 года). Электронная очередь для грузовых авто работает в пунктах пропуска "Забайкальск", "Тагиркент-Казмаляр", "Бугристое", "Чернышевское". С 1 октября 2025 года также работу системы "Росгранстрой" будет контролировать в "Верхнем Ларсе", добавили в Минтрансе.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
14:36 06.08.2025
 
Минтранс разъяснил, как усилится контроль за электронной очередью на КПП

Минтранс разъяснил, как усилится контроль за электронной очередью на КПП с 1 сентября

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк*Грузовики на парковке для большегрузных машин
*Грузовики на парковке для большегрузных машин - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Усиленный контроль за работой электронной очереди для грузовых автомобилей в пунктах пропуска на границе России будет вводиться поэтапно, начиная с первого сентября 2025 года, сообщила пресс-служба Минтранса.
Министерство напомнило, что в России был принят закон, который поможет усилить контроль за работой электронной очереди в пунктах пропуска и минимизировать случаи недобросовестного резервирования даты и времени, в том числе с помощью ботов. "Первые изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале министерства.
Так, заявителям может быть отказано в регистрации за непредоставление или предоставление недостоверных документов (с 1 сентября 2025 года), отсутствие автомобиля в реестре российских перевозчиков, допущенных к международным перевозкам (с 1 сентября 2026 года), а также за наличие неоплаченных штрафов у иностранных перевозчиков (с 1 сентября 2026 года). В этих случаях регистрация будет одобрена после устранения причин отказа.
Возможность подачи заявки на "Госуслугах" и в Госинформсистеме электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) будет заблокирована в случаях отмены заявки на одно транспортное средство два раза подряд в течение месяца (блокировка на 20 дней с 1 марта 2026 года), отмены девяти заявок на разные транспортные средства в одном личном кабинете в течение 30 дней (блокировка на 20 дней с 1 марта 2026 года).
Блокировка возможности подачи заявок через госсистемы предусмотрена и в случае наличия двух неисполненных заявок на одно транспортное средство в течение 30 дней (блокировка на 30 дней с 1 марта 2026 года), а также при наличии четырех неисполненных заявок на разные транспортные средства в одном личном кабинете в течение 30 дней (блокировка на 30 дней с 1 марта 2026 года) и за использование ботов (с 1 сентября 2025 года).
Помимо этого, будет заблокирована возможность резервирования очереди на "Госуслугах" и в ГИС ЭПД для конкретного транспортного средства при проезде к пункту пропуска, минуя электронную очередь (блокировка на 90 дней с 1 сентября 2025 года), а также при остановке транспортного средства более чем на три часа на участке автодороги после проезда пункта контроля системы резервирования (блокировка на 30 дней с 1 сентября 2025 года).
Электронная очередь для грузовых авто работает в пунктах пропуска "Забайкальск", "Тагиркент-Казмаляр", "Бугристое", "Чернышевское". С 1 октября 2025 года также работу системы "Росгранстрой" будет контролировать в "Верхнем Ларсе", добавили в Минтрансе.
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