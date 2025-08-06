https://1prime.ru/20250806/krym-860368908.html

Курортный бизнес в Крыму предупредили о проверках налоговиков

Курортный бизнес в Крыму предупредили о проверках налоговиков - 06.08.2025, ПРАЙМ

Курортный бизнес в Крыму предупредили о проверках налоговиков

Крымские налоговики анонсировали проверки финансовой дисциплины курортных зон полуострова в связи с большим количеством жалоб на нарушения, в том числе невыдачу | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T09:26+0300

2025-08-06T09:26+0300

2025-08-06T09:26+0300

экономика

бизнес

туризм

крым

сергей аксенов

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860368754_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_006d51e4d42783f8ce78e7da3b54b530.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - ПРАЙМ. Крымские налоговики анонсировали проверки финансовой дисциплины курортных зон полуострова в связи с большим количеством жалоб на нарушения, в том числе невыдачу кассовых чеков. "Уважаемые налогоплательщики! В связи с увеличением количества обращений крымчан и гостей полуострова, связанных с невыдачей кассовых чеков или иных нарушений законодательства в разгар курортного сезона, налоговые органы Крыма усиливают работу, направленную на повышение уровня финансовой дисциплины", - приводит слова главы УФНС России по Крыму Романа Наздрачева пресс-служба управления. Наибольшее количество жалоб на нарушения поступает с курортов - зон пляжного отдыха, пунктов проката, общепита и торговли. В налоговой отметили, что проводимые мероприятия нацелены на соблюдение законодательства именно на этих объектах и будут максимально незаметны для туристов и честного бизнеса. В мае 2025 года Роман Наздрачев сообщил, что главой республики Сергеем Аксеновым перед управлением ФНС региона поставлена задача роста консолидированного бюджета на 15 миллиардов рублей в 2025 году, для этого надо будет законным образом "вывести из тени" от 80 до 100 миллиардов рублей. Наздрачев в комментарии РИА Новости добавил, что эта задача будет выполнена.

https://1prime.ru/20250805/turpotok-860341668.html

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, крым, сергей аксенов, фнс россии