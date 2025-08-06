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Курортный бизнес в Крыму предупредили о проверках налоговиков - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Курортный бизнес в Крыму предупредили о проверках налоговиков
Курортный бизнес в Крыму предупредили о проверках налоговиков - 06.08.2025, ПРАЙМ
Курортный бизнес в Крыму предупредили о проверках налоговиков
Крымские налоговики анонсировали проверки финансовой дисциплины курортных зон полуострова в связи с большим количеством жалоб на нарушения, в том числе невыдачу | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T09:26+0300
2025-08-06T09:26+0300
экономика
бизнес
туризм
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - ПРАЙМ. Крымские налоговики анонсировали проверки финансовой дисциплины курортных зон полуострова в связи с большим количеством жалоб на нарушения, в том числе невыдачу кассовых чеков. "Уважаемые налогоплательщики! В связи с увеличением количества обращений крымчан и гостей полуострова, связанных с невыдачей кассовых чеков или иных нарушений законодательства в разгар курортного сезона, налоговые органы Крыма усиливают работу, направленную на повышение уровня финансовой дисциплины", - приводит слова главы УФНС России по Крыму Романа Наздрачева пресс-служба управления. Наибольшее количество жалоб на нарушения поступает с курортов - зон пляжного отдыха, пунктов проката, общепита и торговли. В налоговой отметили, что проводимые мероприятия нацелены на соблюдение законодательства именно на этих объектах и будут максимально незаметны для туристов и честного бизнеса. В мае 2025 года Роман Наздрачев сообщил, что главой республики Сергеем Аксеновым перед управлением ФНС региона поставлена задача роста консолидированного бюджета на 15 миллиардов рублей в 2025 году, для этого надо будет законным образом "вывести из тени" от 80 до 100 миллиардов рублей. Наздрачев в комментарии РИА Новости добавил, что эта задача будет выполнена.
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бизнес, туризм, крым, сергей аксенов, фнс россии
Экономика, Бизнес, Туризм, КРЫМ, Сергей Аксенов, ФНС России
09:26 06.08.2025
 
Курортный бизнес в Крыму предупредили о проверках налоговиков

Курортный бизнес в Крыму ждут проверки налоговиков из-за невыдачи кассовых чеков

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на ялтинской набережной им. Ленина
Отдыхающие на ялтинской набережной им. Ленина - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - ПРАЙМ. Крымские налоговики анонсировали проверки финансовой дисциплины курортных зон полуострова в связи с большим количеством жалоб на нарушения, в том числе невыдачу кассовых чеков.
"Уважаемые налогоплательщики! В связи с увеличением количества обращений крымчан и гостей полуострова, связанных с невыдачей кассовых чеков или иных нарушений законодательства в разгар курортного сезона, налоговые органы Крыма усиливают работу, направленную на повышение уровня финансовой дисциплины", - приводит слова главы УФНС России по Крыму Романа Наздрачева пресс-служба управления.
Наибольшее количество жалоб на нарушения поступает с курортов - зон пляжного отдыха, пунктов проката, общепита и торговли. В налоговой отметили, что проводимые мероприятия нацелены на соблюдение законодательства именно на этих объектах и будут максимально незаметны для туристов и честного бизнеса.
В мае 2025 года Роман Наздрачев сообщил, что главой республики Сергеем Аксеновым перед управлением ФНС региона поставлена задача роста консолидированного бюджета на 15 миллиардов рублей в 2025 году, для этого надо будет законным образом "вывести из тени" от 80 до 100 миллиардов рублей. Наздрачев в комментарии РИА Новости добавил, что эта задача будет выполнена.
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