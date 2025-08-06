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В Курске в годовщину вторжения ВСУ зажгли лампады
В Курске в годовщину вторжения ВСУ зажгли лампады - 06.08.2025, ПРАЙМ
В Курске в годовщину вторжения ВСУ зажгли лампады
В ночь на 6 августа в годовщину вторжения ВСУ на территорию Курской области, в Курске зажгли лампады в память об этой дате, передает корреспондент РИА Новости. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T02:00+0300
2025-08-06T02:00+0300
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КУРСК, 6 авг - ПРАЙМ. В ночь на 6 августа в годовщину вторжения ВСУ на территорию Курской области, в Курске зажгли лампады в память об этой дате, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на среду волонтеры, общественники, а также представители властей региона приняли участие в зажжении лампад, расположенных в форме надписи "6 августа 2024 года. Мы помним!", а также изобразили фигуры журавлей. Акцию посвятили годовщине вторжения украинских войск на территорию региона, где от рук ВСУ погибли сотни мирных жителей приграничья.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн принял участие в акции, а также объявил минуту молчания в память о погибших.
"Мы никогда не забудем тех, кто, рискуя собой, вывозил людей из-под обстрелов. Кто боролся за каждую жизнь в стабилизационных пунктах, скорых и больницах. Кто отдавал жизнь, тесня врага к границе. Кто не дожил до освобождения. 06.08.2024. Курск. Мы помним", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.
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общество , рф, александр хинштейн, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф, ск рф
Общество , Экономика, РФ, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ, СК РФ
В Курске в годовщину вторжения ВСУ зажгли лампады
В Курске в годовщину вторжения ВСУ зажгли лампады в память об этой дате
КУРСК, 6 авг - ПРАЙМ. В ночь на 6 августа в годовщину вторжения ВСУ на территорию Курской области, в Курске зажгли лампады в память об этой дате, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на среду волонтеры, общественники, а также представители властей региона приняли участие в зажжении лампад, расположенных в форме надписи "6 августа 2024 года. Мы помним!", а также изобразили фигуры журавлей. Акцию посвятили годовщине вторжения украинских войск на территорию региона, где от рук ВСУ погибли сотни мирных жителей приграничья.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн принял участие в акции, а также объявил минуту молчания в память о погибших.
"Мы никогда не забудем тех, кто, рискуя собой, вывозил людей из-под обстрелов. Кто боролся за каждую жизнь в стабилизационных пунктах, скорых и больницах. Кто отдавал жизнь, тесня врага к границе. Кто не дожил до освобождения. 06.08.2024. Курск. Мы помним", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.