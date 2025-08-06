Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея зафиксировала рекордные продажи своей литературы за рубежом - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/literatura-860380837.html
Южная Корея зафиксировала рекордные продажи своей литературы за рубежом
Южная Корея зафиксировала рекордные продажи своей литературы за рубежом - 06.08.2025, ПРАЙМ
Южная Корея зафиксировала рекордные продажи своей литературы за рубежом
Рекордный рост зарубежных продаж произведений южнокорейской литературы был зафиксирован в 2024 году на фоне получения Нобелевской премии по литературе... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T13:14+0300
2025-08-06T13:14+0300
экономика
южная корея
книги
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/93/757649373_0:30:640:390_1920x0_80_0_0_dbe92b4e12530756261d568e1c4fc89c.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Рекордный рост зарубежных продаж произведений южнокорейской литературы был зафиксирован в 2024 году на фоне получения Нобелевской премии по литературе писательницей Хан Ган, сообщает Корейский институт литературного перевода (LTI Korea). "Число экземпляров корейских художественных произведений, проданных за рубежом, в 2024 году составило 1,2 миллиона, что на более чем 130% превышает прошлогодние показатели в 520 тысяч копий", - говорится в сообщении LTI Korea, опубликованном на официальном сайте. Данные института основаны на продажах издательств, которые официально реализуют переводную южнокорейскую литературу за границей. Кроме того, как отмечает учреждение, на каждое произведение в среднем пришелся 1271 проданный экземпляр, а продажи 24 книг превысили 10 тысяч копий. LTI Korea связывает рост интереса к южнокорейской литературе у зарубежных читателей в первую очередь с получением отечественной писательницей Хан Ган Нобелевской премии в 2024 году. По данным института, в прошлом году было продано 150 тысяч копий ее книг, переведенных на иностранные языки. Это в пять раз превышает значения 2023 года, когда продажи составили всего 30 тысяч экземпляров. 10 октября 2024 года южнокорейской писательнице Хан Ган была присуждена Нобелевская премия по литературе "за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни". Таким образом, она стала первым автором из Южной Кореи, удостоившейся этой премии. Из-под пера Хан Ган вышли сборники рассказов "Плоды моей женщины" (2000), "Огненная саламандра" (2012), романы "Черный олень" (1998), "Твои холодные руки" (2002), "Вегетарианка" (2007), "Борьба с дыханием" (2010), "Уроки греческого" (2011), "Человеческие поступки" (2014), "Белая книга" (2016), "Я не прощаюсь" (2021). В 2016 году Хан Ган также получила Международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка". Отмечается, что внимание иностранной публики привлекли и другие произведения, например, книга "Проклятый кролик" писательницы Чон Бора, номинированная на Международную Букеровскую премию в 2022 году, романы Пак Сан Ёна "Любовь в большом городе" и Чо Нам Джу "Госпожа Ким Чжи Ён, рождённая в 1982 году". В России в настоящее время также наблюдается рост популярности азиатской литературы, в том числе и южнокорейской. Крупнейшее российское издательство АСТ по итогам первого полугодия 2024 года зафиксировало рост продаж иностранной художественной литературы почти на 9%, хотя в 2023 году тренд был обратным. Изменение тенденции в АСТ объясняли в том числе ростом доли книг авторов из Китая, Японии и Южной Кореи.
https://1prime.ru/20250718/produkty-859645091.html
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/93/757649373_0:0:568:426_1920x0_80_0_0_a82b1bdc6afb4b2ad6de810d3cd523c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
южная корея, книги
Экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, книги
13:14 06.08.2025
 
Южная Корея зафиксировала рекордные продажи своей литературы за рубежом

LTI Korea: в 2024 году Южная Корея продала рекордное число своей литературы за рубежом

© flickr.comФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© flickr.com
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Рекордный рост зарубежных продаж произведений южнокорейской литературы был зафиксирован в 2024 году на фоне получения Нобелевской премии по литературе писательницей Хан Ган, сообщает Корейский институт литературного перевода (LTI Korea).
"Число экземпляров корейских художественных произведений, проданных за рубежом, в 2024 году составило 1,2 миллиона, что на более чем 130% превышает прошлогодние показатели в 520 тысяч копий", - говорится в сообщении LTI Korea, опубликованном на официальном сайте. Данные института основаны на продажах издательств, которые официально реализуют переводную южнокорейскую литературу за границей.
Кроме того, как отмечает учреждение, на каждое произведение в среднем пришелся 1271 проданный экземпляр, а продажи 24 книг превысили 10 тысяч копий.
LTI Korea связывает рост интереса к южнокорейской литературе у зарубежных читателей в первую очередь с получением отечественной писательницей Хан Ган Нобелевской премии в 2024 году. По данным института, в прошлом году было продано 150 тысяч копий ее книг, переведенных на иностранные языки. Это в пять раз превышает значения 2023 года, когда продажи составили всего 30 тысяч экземпляров.
10 октября 2024 года южнокорейской писательнице Хан Ган была присуждена Нобелевская премия по литературе "за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни". Таким образом, она стала первым автором из Южной Кореи, удостоившейся этой премии.
Из-под пера Хан Ган вышли сборники рассказов "Плоды моей женщины" (2000), "Огненная саламандра" (2012), романы "Черный олень" (1998), "Твои холодные руки" (2002), "Вегетарианка" (2007), "Борьба с дыханием" (2010), "Уроки греческого" (2011), "Человеческие поступки" (2014), "Белая книга" (2016), "Я не прощаюсь" (2021). В 2016 году Хан Ган также получила Международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка".
Отмечается, что внимание иностранной публики привлекли и другие произведения, например, книга "Проклятый кролик" писательницы Чон Бора, номинированная на Международную Букеровскую премию в 2022 году, романы Пак Сан Ёна "Любовь в большом городе" и Чо Нам Джу "Госпожа Ким Чжи Ён, рождённая в 1982 году".
В России в настоящее время также наблюдается рост популярности азиатской литературы, в том числе и южнокорейской.
Крупнейшее российское издательство АСТ по итогам первого полугодия 2024 года зафиксировало рост продаж иностранной художественной литературы почти на 9%, хотя в 2023 году тренд был обратным. Изменение тенденции в АСТ объясняли в том числе ростом доли книг авторов из Китая, Японии и Южной Кореи.
Прилавок с крабами на рыбном рынке Норянджин в Сеуле - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Южная Корея продолжит поддерживать экспорт продуктов в Россию
18 июля, 08:07
 
ЭкономикаЮЖНАЯ КОРЕЯкниги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала