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Южная Корея зафиксировала рекордные продажи своей литературы за рубежом

Южная Корея зафиксировала рекордные продажи своей литературы за рубежом - 06.08.2025, ПРАЙМ

Южная Корея зафиксировала рекордные продажи своей литературы за рубежом

Рекордный рост зарубежных продаж произведений южнокорейской литературы был зафиксирован в 2024 году на фоне получения Нобелевской премии по литературе... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T13:14+0300

2025-08-06T13:14+0300

2025-08-06T13:14+0300

экономика

южная корея

книги

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Рекордный рост зарубежных продаж произведений южнокорейской литературы был зафиксирован в 2024 году на фоне получения Нобелевской премии по литературе писательницей Хан Ган, сообщает Корейский институт литературного перевода (LTI Korea). "Число экземпляров корейских художественных произведений, проданных за рубежом, в 2024 году составило 1,2 миллиона, что на более чем 130% превышает прошлогодние показатели в 520 тысяч копий", - говорится в сообщении LTI Korea, опубликованном на официальном сайте. Данные института основаны на продажах издательств, которые официально реализуют переводную южнокорейскую литературу за границей. Кроме того, как отмечает учреждение, на каждое произведение в среднем пришелся 1271 проданный экземпляр, а продажи 24 книг превысили 10 тысяч копий. LTI Korea связывает рост интереса к южнокорейской литературе у зарубежных читателей в первую очередь с получением отечественной писательницей Хан Ган Нобелевской премии в 2024 году. По данным института, в прошлом году было продано 150 тысяч копий ее книг, переведенных на иностранные языки. Это в пять раз превышает значения 2023 года, когда продажи составили всего 30 тысяч экземпляров. 10 октября 2024 года южнокорейской писательнице Хан Ган была присуждена Нобелевская премия по литературе "за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни". Таким образом, она стала первым автором из Южной Кореи, удостоившейся этой премии. Из-под пера Хан Ган вышли сборники рассказов "Плоды моей женщины" (2000), "Огненная саламандра" (2012), романы "Черный олень" (1998), "Твои холодные руки" (2002), "Вегетарианка" (2007), "Борьба с дыханием" (2010), "Уроки греческого" (2011), "Человеческие поступки" (2014), "Белая книга" (2016), "Я не прощаюсь" (2021). В 2016 году Хан Ган также получила Международную Букеровскую премию за роман "Вегетарианка". Отмечается, что внимание иностранной публики привлекли и другие произведения, например, книга "Проклятый кролик" писательницы Чон Бора, номинированная на Международную Букеровскую премию в 2022 году, романы Пак Сан Ёна "Любовь в большом городе" и Чо Нам Джу "Госпожа Ким Чжи Ён, рождённая в 1982 году". В России в настоящее время также наблюдается рост популярности азиатской литературы, в том числе и южнокорейской. Крупнейшее российское издательство АСТ по итогам первого полугодия 2024 года зафиксировало рост продаж иностранной художественной литературы почти на 9%, хотя в 2023 году тренд был обратным. Изменение тенденции в АСТ объясняли в том числе ростом доли книг авторов из Китая, Японии и Южной Кореи.

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южная корея, книги