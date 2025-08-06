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Малайзия примет окончательное решение по мирному атому после 2030 года
Малайзия примет окончательное решение по мирному атому после 2030 года - 06.08.2025, ПРАЙМ
Малайзия примет окончательное решение по мирному атому после 2030 года
Малайзия окончательно решит, стоит ли использовать атомную энергетику в стране только после 2030 года, заявил заместитель премьер-министра, министр... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T12:31+0300
2025-08-06T12:31+0300
2025-08-06T12:31+0300
энергетика
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росатом
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Малайзия окончательно решит, стоит ли использовать атомную энергетику в стране только после 2030 года, заявил заместитель премьер-министра, министр энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадилла Юсоф. "Мы пока не решили. Решение будет принято только после 2030 года, после того, как мы изучим все правила и технологии. Это может быть реализовано только при наличии общественного одобрения", - приводит слова вице-премьера об использовании мирного атома новостной портал Malay Mail. Фадилла Юсоф отметил, что правительство страны уже создало специальную некоммерческую организацию по атомной энергетике, чтобы изучить международные соглашения, правила государственного регулирования и требования к специалистам. "Малайзия уже взаимодействует с международными партнерами, включая Францию, Россию, США, Южную Корею и Китай, чтобы изучить технологические решения и международные стандарты", - добавил Фадилла Юсоф. По словам заместителя премьер-министра, Малайзия готовится к увеличению спроса на электроэнергию со стороны дата-центров и передовых производственных кластеров, а ядерная энергетика является одним из надежных вариантов решения этой проблемы. Пресс-служба "Росатома" 27 июня сообщала, что генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев и Фадилла Юсоф обсудили перспективы сотрудничества в атомной энергетике и наметили конкретные шаги в этой отрасли. Ранее сообщалось, что Малайзия, обладающая большой береговой линией, интересуется российскими технологиями плавучих АЭС. В июле малайзийское государственное агентство Bernama передавало, что Малайзия и США подписали меморандум о взаимопонимании по гражданскому использованию ядерной энергии в рамках развития двустороннего всеобъемлющего партнерства, открывающий путь к межправительственному соглашению в этой сфере.
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малайзия, росатом, алексей лихачев, мирный атом
Энергетика, МАЛАЙЗИЯ, Росатом, Алексей Лихачев, мирный атом
Малайзия примет окончательное решение по мирному атому после 2030 года
Министр Юсоф: Малайзия решит вопрос об использовании мирного атома после 2030 года
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Малайзия окончательно решит, стоит ли использовать атомную энергетику в стране только после 2030 года, заявил заместитель премьер-министра, министр энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадилла Юсоф.
"Мы пока не решили. Решение будет принято только после 2030 года, после того, как мы изучим все правила и технологии. Это может быть реализовано только при наличии общественного одобрения", - приводит слова вице-премьера об использовании мирного атома новостной портал Malay Mail.
Фадилла Юсоф отметил, что правительство страны уже создало специальную некоммерческую организацию по атомной энергетике, чтобы изучить международные соглашения, правила государственного регулирования и требования к специалистам.
"Малайзия уже взаимодействует с международными партнерами, включая Францию, Россию, США, Южную Корею и Китай, чтобы изучить технологические решения и международные стандарты", - добавил Фадилла Юсоф.
По словам заместителя премьер-министра, Малайзия готовится к увеличению спроса на электроэнергию со стороны дата-центров и передовых производственных кластеров, а ядерная энергетика является одним из надежных вариантов решения этой проблемы.
Пресс-служба "Росатома" 27 июня сообщала, что генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев и Фадилла Юсоф обсудили перспективы сотрудничества в атомной энергетике и наметили конкретные шаги в этой отрасли. Ранее сообщалось, что Малайзия, обладающая большой береговой линией, интересуется российскими технологиями плавучих АЭС.
В июле малайзийское государственное агентство Bernama передавало, что Малайзия и США подписали меморандум о взаимопонимании по гражданскому использованию ядерной энергии в рамках развития двустороннего всеобъемлющего партнерства, открывающий путь к межправительственному соглашению в этой сфере.
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