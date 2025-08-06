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Король Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Король Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Король Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - 06.08.2025, ПРАЙМ
Король Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в среду корреспондент РИА Новости. | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T15:11+0300
2025-08-06T15:41+0300
политика
малайзия
россия
владимир путин
переговоры
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в среду корреспондент РИА Новости. Сообщается, что церемония официальной встречи Путина и малазийского лидера началась в Кремле.Основные заявления Путина в ходе переговоров:&quot;Хотел бы отметить, что за январь-май этого года рост товарооборота у нас составил более 40%. И, на мой взгляд, это очень хороший показатель&quot;В свою очередь, Султан Ибрагим заявил, что Малайзия считает Россию важным партнером, а также назвал "большой честью" возможность встретиться с российским лидером."Для меня большая честь возможность встречаться с вами здесь, в Москве. Я всегда мечтал лично с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение", - сказал он в начале переговоров с российским лидером. Кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24".Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
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малайзия, россия, владимир путин, переговоры
Политика, МАЛАЙЗИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, переговоры
15:11 06.08.2025 (обновлено: 15:41 06.08.2025)
 
Король Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Король Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с Путиным

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что церемония официальной встречи Путина и малазийского лидера началась в Кремле.

Основные заявления Путина в ходе переговоров:

  • Россия и Малайзия хорошо наладили политический диалог;
  • визит Султана Ибрагима в Россию будет плодотворным и полезным;
  • страны сотрудничают на международных площадках, в том числе в ООН;
  • Россия и Малайзия активно наращивают товарооборот;

"Хотел бы отметить, что за январь-май этого года рост товарооборота у нас составил более 40%. И, на мой взгляд, это очень хороший показатель"

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  • Россия дорожит дружественными отношениями с Малайзией.
В свою очередь, Султан Ибрагим заявил, что Малайзия считает Россию важным партнером, а также назвал "большой честью" возможность встретиться с российским лидером.
"Для меня большая честь возможность встречаться с вами здесь, в Москве. Я всегда мечтал лично с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение", - сказал он в начале переговоров с российским лидером. Кадры встречи транслировал телеканал "Россия 24".
Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
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ПолитикаМАЛАЙЗИЯРОССИЯВладимир Путинпереговоры
 
 
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