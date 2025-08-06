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Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны
Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны - 06.08.2025, ПРАЙМ
Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны
Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в РФ с 1 сентября, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T03:00+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в РФ с 1 сентября, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Max сочетает в себе функции общения (чаты, звонки, передача файлов до 4 ГБ), интеграцию с государственными сервисами (Госуслуги, цифровая подпись), а также финансовые инструменты через систему быстрых платежей. С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом", - рассказал Хаминский.
Юрист подчеркнул, что преимуществами мессенджера стали удобный интерфейс, схожий с Telegram и WhatsApp, поддержка AI-бота GigaChat, мини-приложений для бизнеса и низкое потребление вычислительных ресурсов.
"Его интеграция с госсервисами упростит повседневные задачи: оплату штрафов, вызов такси, образовательные чаты", - отметил Хаминский.
При этом основной шквал критики вызывают возможные риски для конфиденциальности пользователей, обратил внимание юрист.
"Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано - используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах", - уточнил Хаминский.
Согласно оценке юриста, Мах неизбежно займет центральное место в цифровой экосистеме РФ, но его успех будет зависеть от решения проблем безопасности и сохранения конкурентной среды.
В марте компания VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play.Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочерняя VK "Коммуникационная платформа". В начале июля число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, превысило 2 миллиона.
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технологии, россия, рф, москва, московская область, whatsapp, telegram
Технологии, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Московская область, WhatsApp, Telegram
Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны
Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в РФ с 1 сентября, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Max сочетает в себе функции общения (чаты, звонки, передача файлов до 4 ГБ), интеграцию с государственными сервисами (Госуслуги, цифровая подпись), а также финансовые инструменты через систему быстрых платежей. С 1 сентября 2025 года приложение станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России, а также каналом для получения документов на электронную подпись. Эти положения закреплены федеральным законом", - рассказал Хаминский.
Юрист подчеркнул, что преимуществами мессенджера стали удобный интерфейс, схожий с Telegram и WhatsApp, поддержка AI-бота GigaChat, мини-приложений для бизнеса и низкое потребление вычислительных ресурсов.
"Его интеграция с госсервисами упростит повседневные задачи: оплату штрафов, вызов такси, образовательные чаты", - отметил Хаминский.
При этом основной шквал критики вызывают возможные риски для конфиденциальности пользователей, обратил внимание юрист.
"Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end шифрование, в отличие от WhatsApp или Signal, пока не реализовано - используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах", - уточнил Хаминский.
Согласно оценке юриста, Мах неизбежно займет центральное место в цифровой экосистеме РФ, но его успех будет зависеть от решения проблем безопасности и сохранения конкурентной среды.
В марте компания VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play.Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочерняя VK "Коммуникационная платформа". В начале июля число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, превысило 2 миллиона.