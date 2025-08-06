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Медведчук призвал Запад отказаться от антироссийской истерии

Медведчук призвал Запад отказаться от антироссийской истерии - 06.08.2025, ПРАЙМ

Медведчук призвал Запад отказаться от антироссийской истерии

Западу нужно отказаться от антироссийской истерии для успешных переговоров с Россией, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T09:42+0300

2025-08-06T09:42+0300

2025-08-06T09:42+0300

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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. Западу нужно отказаться от антироссийской истерии для успешных переговоров с Россией, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленский, и украинские нацисты с соросятами поют с чужого голоса. Центр управления информационной войной находится не в Киеве, а в Лондоне, Вашингтоне, Торонто, Берлине, Брюсселе. Поэтому с Зеленским говорить вообще не о чем, ведь он просто озвучивает чужой текст, за чтение которого ему платят миллиарды. Во-вторых, провести переговоры, используя нарративы информационной войны, коллективный Запад не может в принципе", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". Он отметил, что в нарративах информационной войны Запада нет уважения к чьим-либо интересам, а провести переговоры на основе этого проблематично. "Поэтому, прежде чем договариваться, может, стоит прекратить антироссийскую истерию и охоту на ведьм? И тогда можно прийти к нормальным договоренностям, которые будут выполняться всеми сторонами переговоров. И неважно, кто это сделает, Стив Уиткофф или кто-либо другой представитель США, для мира это сделать необходимо и крайне важно", - добавил Медведчук.

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россия, общество , запад, украина, киев