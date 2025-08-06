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Мax протестировали на подключение к "Госуслугам" - 06.08.2025, ПРАЙМ
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Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"
Мax протестировали на подключение к "Госуслугам" - 06.08.2025, ПРАЙМ
Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"
Национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам": оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T13:25+0300
2025-08-06T13:25+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам": оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей, сообщила пресс-служба мессенджера. "Национальный мессенджер Мax и компания "Инфотекс Интернет Траст" успешно протестировали оборудование для подключения к "Госуслугам". Подключение Мax к ЕСИА выполнено с помощью нового прогрессивного метода - протокола аутентификации OpenID Connect. Протокол OpenID Connect позволяет с согласия пользователя осуществлять взаимодействие по безопасной передаче данных между ЕСИА и Мax", - сказано в релизе. Компания "Инфотекс Интернет Траст" выступает поставщиком для реализации этого протокола. Уточняется, что Мах уже закупил оборудование и выполнил все необходимые требования по подключению. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
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технологии, мессенджеры
Технологии, мессенджеры
13:25 06.08.2025
 
Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"

Национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам": оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей, сообщила пресс-служба мессенджера.
"Национальный мессенджер Мax и компания "Инфотекс Интернет Траст" успешно протестировали оборудование для подключения к "Госуслугам". Подключение Мax к ЕСИА выполнено с помощью нового прогрессивного метода - протокола аутентификации OpenID Connect. Протокол OpenID Connect позволяет с согласия пользователя осуществлять взаимодействие по безопасной передаче данных между ЕСИА и Мax", - сказано в релизе.
Компания "Инфотекс Интернет Траст" выступает поставщиком для реализации этого протокола. Уточняется, что Мах уже закупил оборудование и выполнил все необходимые требования по подключению.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
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