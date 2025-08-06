https://1prime.ru/20250806/minfin-860383263.html

Минфин сообщил о сокращении объема ФНБ за июль

Минфин сообщил о сокращении объема ФНБ за июль - 06.08.2025, ПРАЙМ

Минфин сообщил о сокращении объема ФНБ за июль

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль сократился на 10,1 триллиона рублей - до 13,08 триллиона рублей, а в долларах - почти на 7 миллиардов... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T14:12+0300

2025-08-06T14:12+0300

2025-08-06T14:12+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль сократился на 10,1 триллиона рублей - до 13,08 триллиона рублей, а в долларах - почти на 7 миллиардов долларов, до 159,84 миллиарда, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 августа 2025 года объем ФНБ составил 13 080 455,4 миллиона рублей или 5,9% ВВП, прогнозируемого на 2025 год в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2024 г. № 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", что эквивалентно 159 840 миллионам долларов", - говорится в материалах. В частности, средства фонда в сумме 200 миллиардов рублей в июле были размещены "на субординированный депозит в ВТБ "в целях финансирования инфраструктурного проекта с ежегодной уплатой процентов по ставке, равной ключевой ставке Банка России". Кроме того, еще 133,424 миллиарда рублей размещены на депозит в ВЭБ.РФ для финансирования инфраструктурного проекта на тех же условиях. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 августа составил эквивалент 3,053 триллиона рублей или 48,303 миллиарда долларов США (1,8% ВВП, прогнозируемого на 2025 год). В том числе, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 210,209 миллиарда китайских юаней, 179,097 тонны золота в обезличенной форме и 419,6 миллиона рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ размещено 1,240 триллиона рублей, в долговых обязательствах иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумагах российских компаний, отмечается в материалах. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2024 года по 31 июля 2025 года составила 53,7 миллиона долларов США, что эквивалентно 4 396,2 миллиона рублей", - говорится в материалах. "Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 45,330 миллиона рублей, что эквивалентно 536,5 миллиона долларов США", - отмечается в документах.

https://1prime.ru/20250805/dempfer-860335285.html

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минфин, фнб, россия, финансы