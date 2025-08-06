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МККК прекратит свое присутствие в Азербайджане - 06.08.2025, ПРАЙМ
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МККК прекратит свое присутствие в Азербайджане
МККК прекратит свое присутствие в Азербайджане - 06.08.2025, ПРАЙМ
МККК прекратит свое присутствие в Азербайджане
Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратит свое присутствие в Азербайджане в сентябре 2025 года по решению властей, диалог с Баку продолжается,... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T13:42+0300
2025-08-06T13:42+0300
общество
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баку
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ЖЕНЕВА, 6 авг - ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратит свое присутствие в Азербайджане в сентябре 2025 года по решению властей, диалог с Баку продолжается, заявил РИА Новости официальный представитель МККК Ашил Депре. "В соответствии с решением властей Азербайджанской Республики МККК прекратит свое физическое присутствие в стране в сентябре 2025 года. В настоящее время мы ведем диалог с властями Азербайджана относительно будущего нашей деятельности в интересах лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права", - сказал он. Депре добавил, что в целях уважения конфиденциальность двустороннего диалога с властями, МККК не будет комментировать детали этих обсуждений. В марте текущего года специалист по связям с общественностью МККК Орели Лашан заявила, что правительство Азербайджана сообщило о своем намерении закрыть представительства Международного Комитета Красного Креста в стране.
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общество , азербайджан, баку, мккк
Общество , АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, МККК
13:42 06.08.2025
 
МККК прекратит свое присутствие в Азербайджане

МККК прекратит свое присутствие в Азербайджане в сентябре 2025 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Международного комитета Красного Креста во время движения азербайджанской военной колонны в сопровождении российских миротворцев из Шуши в сторону села Красный Базар
Автомобиль Международного комитета Красного Креста во время движения азербайджанской военной колонны в сопровождении российских миротворцев из Шуши в сторону села Красный Базар - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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ЖЕНЕВА, 6 авг - ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратит свое присутствие в Азербайджане в сентябре 2025 года по решению властей, диалог с Баку продолжается, заявил РИА Новости официальный представитель МККК Ашил Депре.
"В соответствии с решением властей Азербайджанской Республики МККК прекратит свое физическое присутствие в стране в сентябре 2025 года. В настоящее время мы ведем диалог с властями Азербайджана относительно будущего нашей деятельности в интересах лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права", - сказал он.
Депре добавил, что в целях уважения конфиденциальность двустороннего диалога с властями, МККК не будет комментировать детали этих обсуждений.
В марте текущего года специалист по связям с общественностью МККК Орели Лашан заявила, что правительство Азербайджана сообщило о своем намерении закрыть представительства Международного Комитета Красного Креста в стране.
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