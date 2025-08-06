https://1prime.ru/20250806/mkkk-860382273.html
МККК прекратит свое присутствие в Азербайджане
МККК прекратит свое присутствие в Азербайджане - 06.08.2025, ПРАЙМ
МККК прекратит свое присутствие в Азербайджане
Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратит свое присутствие в Азербайджане в сентябре 2025 года по решению властей, диалог с Баку продолжается,... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T13:42+0300
2025-08-06T13:42+0300
2025-08-06T13:42+0300
общество
азербайджан
баку
мккк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860382119_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_68e2382b7c70b2c0743f60f8d4dfa124.jpg
ЖЕНЕВА, 6 авг - ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратит свое присутствие в Азербайджане в сентябре 2025 года по решению властей, диалог с Баку продолжается, заявил РИА Новости официальный представитель МККК Ашил Депре. "В соответствии с решением властей Азербайджанской Республики МККК прекратит свое физическое присутствие в стране в сентябре 2025 года. В настоящее время мы ведем диалог с властями Азербайджана относительно будущего нашей деятельности в интересах лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права", - сказал он. Депре добавил, что в целях уважения конфиденциальность двустороннего диалога с властями, МККК не будет комментировать детали этих обсуждений. В марте текущего года специалист по связям с общественностью МККК Орели Лашан заявила, что правительство Азербайджана сообщило о своем намерении закрыть представительства Международного Комитета Красного Креста в стране.
https://1prime.ru/20250801/byudzhet-860199716.html
азербайджан
баку
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860382119_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_acbee0fac3fc80d778f5887c67a76ab4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , азербайджан, баку, мккк
Общество , АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, МККК
МККК прекратит свое присутствие в Азербайджане
МККК прекратит свое присутствие в Азербайджане в сентябре 2025 года
ЖЕНЕВА, 6 авг - ПРАЙМ. Международный Комитет Красного Креста (МККК) прекратит свое присутствие в Азербайджане в сентябре 2025 года по решению властей, диалог с Баку продолжается, заявил РИА Новости официальный представитель МККК Ашил Депре.
"В соответствии с решением властей Азербайджанской Республики МККК прекратит свое физическое присутствие в стране в сентябре 2025 года. В настоящее время мы ведем диалог с властями Азербайджана относительно будущего нашей деятельности в интересах лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права", - сказал он.
Депре добавил, что в целях уважения конфиденциальность двустороннего диалога с властями, МККК не будет комментировать детали этих обсуждений.
В марте текущего года специалист по связям с общественностью МККК Орели Лашан заявила, что правительство Азербайджана сообщило о своем намерении закрыть представительства Международного Комитета Красного Креста в стране.
МККК планирует сократить бюджет на 17 процентов в 2026 году