https://1prime.ru/20250806/moldaviya-860381432.html

Олигарх Плахотнюк призвал сторонников свергнуть власть в Молдавии

Олигарх Плахотнюк призвал сторонников свергнуть власть в Молдавии - 06.08.2025, ПРАЙМ

Олигарх Плахотнюк призвал сторонников свергнуть власть в Молдавии

Задержанный по ордеру Интерпола в Греции молдавский олигарх, бывший лидер демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк призвал своих сторонников объединиться для... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T13:29+0300

2025-08-06T13:29+0300

2025-08-06T13:29+0300

политика

молдавия

правительство

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/16/859789114_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_03d1d6796cab91a2010c0a7f97766b6d.jpg

КИШИНЕВ, 6 авг — ПРАЙМ. Задержанный по ордеру Интерпола в Греции молдавский олигарх, бывший лидер демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк призвал своих сторонников объединиться для свержения власти в республике. Ранее Плахотнюк заявил, что власти Молдавии обращаются к западноевропейским странам с целью устроить его экстрадицию на их территорию, так как опасаются его возвращения в Молдавию до парламентских выборов в сентябре. "Я обращаюсь ко всем моим бывшим коллегам из правительства и парламента, к нашим бывшим и нынешним мэрам, советникам, госслужащим, к многочисленным сторонникам прошлых лет, к людям из публичного и частного сектора, которые не согласны с происходящими злоупотреблениями и несправедливостью. Давайте объединимся и создадим мощный, решительный, профессиональный фронт, который свергнет эту неспособную власть и отправит ее на свалку истории. Давайте восстановим нашу команду, которая до наступления "желтых хороших времен" (желтый – символ правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) знала, как обеспечить стране и ее гражданам стабильность и безопасность", - написал Плахотнюк на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он отметил, что пришло время "дать отпор беспределу желтого правления", которое "всеми средствами пытается сохранить свою власть". Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20250806/gagauziya-860379832.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, правительство