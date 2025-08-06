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Российский рынок акций растет на ожиданиях от визита Уиткоффа

Российский рынок акций растет на ожиданиях от визита Уиткоффа - 06.08.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет на ожиданиях от визита Уиткоффа

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды демонстрирует рост на ожиданиях от визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, следует... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:26+0300

2025-08-06T10:26+0300

2025-08-06T10:26+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды демонстрирует рост на ожиданиях от визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.17 мск рос на 0,31% относительно предыдущего закрытия, до 2 795,13 пункта. В частности, заметно дорожают акции Московского кредитного банка (+1,42%), "Эн+ Груп" (+1,41%), "Аэрофлота" (+1,33%), "Ростелекома" (+1,23%), ММК (+1,11%). В то же время дешевеют акции "Фармсинтеза" (-3,09%), префы "Башнефти" (-0,58%), обыкновенные акции "Татнефти" (-0,43%), "Акрона" (-0,42%), "Абрау Дюрсо" (-0,35%). Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. "При успешном ходе встречи и способности сторон достигнуть новых договоренностей можно ожидать в том числе снижения рисков ввода санкций против основных покупателей российской нефти – Китая и Индии – и соответствующей поддержки акций энергетического сектора. Ситуация, однако, остается напряженной", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Мы сохраняем целевой ориентир по индексу Мосбиржи на сегодня в 2750-2820 пунктов, вероятным видится тест его верхней границы. Новости в ходе визита Уиткоффа и отскок в ценах на нефть (Brent возвращается выше 68 долларов за баррель) могут поддерживать рынок, но об устойчивости текущего роста пока, на наш взгляд, по-прежнему говорить рано",- комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. По корпоративным событиям сегодня день спокойный – ожидается только делистинг расписок Fix Price с Московской биржи: последний день торгов в стакане "T+1" был 20 июня, а торги возобновятся 20 августа уже акциями ПАО "Фикс Прайс", в итоге у инвесторов будет ликвидный инструмент без инфраструктурных и прочих ограничений с возможностью получать дивиденды, добавляет эксперт. "По-прежнему считаем, что спекулятивные покупки выглядят оправданными, поскольку вряд ли американские санкции смогут нанести серьезный урон российской экономике. С технической точки зрения ситуация на рынке не изменилась – индекс Мосбиржи торгуется в боковике, и лишь при уверенном его закреплении выше 2850 пунктов можно будет рассуждать о наступлении восходящего тренда", - заключил Алексей Антонов из "Алор брокер".

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