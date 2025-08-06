Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет на ожиданиях от визита Уиткоффа - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/mosbirzha-860372113.html
Российский рынок акций растет на ожиданиях от визита Уиткоффа
Российский рынок акций растет на ожиданиях от визита Уиткоффа - 06.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на ожиданиях от визита Уиткоффа
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды демонстрирует рост на ожиданиях от визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, следует... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T10:26+0300
2025-08-06T10:26+0300
экономика
рынок
акции
торги
сша
москва
китай
стив уиткофф
мосбиржа
московский кредитный банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды демонстрирует рост на ожиданиях от визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.17 мск рос на 0,31% относительно предыдущего закрытия, до 2 795,13 пункта. В частности, заметно дорожают акции Московского кредитного банка (+1,42%), "Эн+ Груп" (+1,41%), "Аэрофлота" (+1,33%), "Ростелекома" (+1,23%), ММК (+1,11%). В то же время дешевеют акции "Фармсинтеза" (-3,09%), префы "Башнефти" (-0,58%), обыкновенные акции "Татнефти" (-0,43%), "Акрона" (-0,42%), "Абрау Дюрсо" (-0,35%). Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. "При успешном ходе встречи и способности сторон достигнуть новых договоренностей можно ожидать в том числе снижения рисков ввода санкций против основных покупателей российской нефти – Китая и Индии – и соответствующей поддержки акций энергетического сектора. Ситуация, однако, остается напряженной", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Мы сохраняем целевой ориентир по индексу Мосбиржи на сегодня в 2750-2820 пунктов, вероятным видится тест его верхней границы. Новости в ходе визита Уиткоффа и отскок в ценах на нефть (Brent возвращается выше 68 долларов за баррель) могут поддерживать рынок, но об устойчивости текущего роста пока, на наш взгляд, по-прежнему говорить рано",- комментирует Екатерина Крылова из ПСБ. По корпоративным событиям сегодня день спокойный – ожидается только делистинг расписок Fix Price с Московской биржи: последний день торгов в стакане "T+1" был 20 июня, а торги возобновятся 20 августа уже акциями ПАО "Фикс Прайс", в итоге у инвесторов будет ликвидный инструмент без инфраструктурных и прочих ограничений с возможностью получать дивиденды, добавляет эксперт. "По-прежнему считаем, что спекулятивные покупки выглядят оправданными, поскольку вряд ли американские санкции смогут нанести серьезный урон российской экономике. С технической точки зрения ситуация на рынке не изменилась – индекс Мосбиржи торгуется в боковике, и лишь при уверенном его закреплении выше 2850 пунктов можно будет рассуждать о наступлении восходящего тренда", - заключил Алексей Антонов из "Алор брокер".
https://1prime.ru/20250805/rynok-860343973.html
сша
москва
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, торги, сша, москва, китай, стив уиткофф, мосбиржа, московский кредитный банк, эн+ груп
Экономика, Рынок, Акции, Торги, США, МОСКВА, КИТАЙ, Стив Уиткофф, Мосбиржа, Московский кредитный банк, Эн+ Груп
10:26 06.08.2025
 
Российский рынок акций растет на ожиданиях от визита Уиткоффа

Мосбиржа: рынок акций РФ растет на ожиданиях от визита Уиткоффа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды демонстрирует рост на ожиданиях от визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.17 мск рос на 0,31% относительно предыдущего закрытия, до 2 795,13 пункта.
В частности, заметно дорожают акции Московского кредитного банка (+1,42%), "Эн+ Груп" (+1,41%), "Аэрофлота" (+1,33%), "Ростелекома" (+1,23%), ММК (+1,11%).
В то же время дешевеют акции "Фармсинтеза" (-3,09%), префы "Башнефти" (-0,58%), обыкновенные акции "Татнефти" (-0,43%), "Акрона" (-0,42%), "Абрау Дюрсо" (-0,35%).
Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.
"При успешном ходе встречи и способности сторон достигнуть новых договоренностей можно ожидать в том числе снижения рисков ввода санкций против основных покупателей российской нефти – Китая и Индии – и соответствующей поддержки акций энергетического сектора. Ситуация, однако, остается напряженной", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Мы сохраняем целевой ориентир по индексу Мосбиржи на сегодня в 2750-2820 пунктов, вероятным видится тест его верхней границы. Новости в ходе визита Уиткоффа и отскок в ценах на нефть (Brent возвращается выше 68 долларов за баррель) могут поддерживать рынок, но об устойчивости текущего роста пока, на наш взгляд, по-прежнему говорить рано",- комментирует Екатерина Крылова из ПСБ.
По корпоративным событиям сегодня день спокойный – ожидается только делистинг расписок Fix Price с Московской биржи: последний день торгов в стакане "T+1" был 20 июня, а торги возобновятся 20 августа уже акциями ПАО "Фикс Прайс", в итоге у инвесторов будет ликвидный инструмент без инфраструктурных и прочих ограничений с возможностью получать дивиденды, добавляет эксперт.
"По-прежнему считаем, что спекулятивные покупки выглядят оправданными, поскольку вряд ли американские санкции смогут нанести серьезный урон российской экономике. С технической точки зрения ситуация на рынке не изменилась – индекс Мосбиржи торгуется в боковике, и лишь при уверенном его закреплении выше 2850 пунктов можно будет рассуждать о наступлении восходящего тренда", - заключил Алексей Антонов из "Алор брокер".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Российский рынок акций переходит к умеренному снижению днем вторника
Вчера, 14:40
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиСШАМОСКВАКИТАЙСтив УиткоффМосбиржаМосковский кредитный банкЭн+ Груп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала