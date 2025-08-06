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Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "Лензолота"

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "Лензолота" - 06.08.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям "Лензолота"

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T10:47+0300

2025-08-06T10:47+0300

2025-08-06T10:47+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота" после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По ценным бумагам LNZL проводится дискретный аукцион... По состоянию на 10:25:00 текущая цена составила 6680 рублей (Отклонение – 20.85%). Произошло снижение на 20.00% и более в течение пяти минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (8440 рублей). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 10:29:00", - говорится в сообщении. К 10.28 мск ценные бумаги "Лензолота" дешевели на 21,92%, до 6590 рублей за акцию. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 10.59 мск. Также проводится дискретный аукцион по привилегированным акциям "Лензолота" с 10.31 мск по 11.01 мск. К 10.30 мск префы "Лензолота" снижались в цене на 21,3%, до 850 рублей за одну акцию. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

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