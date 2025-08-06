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Мосбиржа планирует увеличить время торгов на долговом рынке - 06.08.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250806/mosbirzha-860385925.html
Мосбиржа планирует увеличить время торгов на долговом рынке
Мосбиржа планирует увеличить время торгов на долговом рынке - 06.08.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа планирует увеличить время торгов на долговом рынке
Московская биржа планирует в конце сентября увеличить время торгов на долговом рынке на 2 часа в день, а также отменить аукцион открытия в вечернюю сессию для... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T14:45+0300
2025-08-06T14:45+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в конце сентября увеличить время торгов на долговом рынке на 2 часа в день, а также отменить аукцион открытия в вечернюю сессию для акций и облигаций, говорится в сообщении торговой площадки. "Московская биржа планирует внедрение в конце сентября ряда технологических новаций на фондовом рынке, они уже доступны для тестирования. Утренняя торговая сессия на долговом рынке будет начинаться в 06.50 (на текущий момент – в 08.50). Это позволит унифицировать старт торгов на рынке акций и облигаций и повысит удобство участников торгов и их клиентов", - говорится в сообщении торговой площадки. В настоящее время утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6.50 до 9.50, на рынке облигаций – с 8.50 до 9.50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19.00 до 23.50. Также на рынке акций и облигаций планируется отменить аукцион открытия в вечернюю сессию, она будет начинаться сразу с торгового периода и будет проводиться с 19.00 до 23.50 мск, добавляет биржа. Кроме того, на рынке акций появится новый тип заявки - WLIM-заявка (по среднему лимиту). Она отличается от обычной лимитной заявки тем, что может исполняться по цене хуже указанной, но при этом средневзвешенная цена сделок останется не хуже заданной.
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рынок, торги, акции
Экономика, Рынок, Торги, Акции
14:45 06.08.2025
 
Мосбиржа планирует увеличить время торгов на долговом рынке

Мосбиржа планирует увеличить время торгов на долговом рынке на 2 часа в день

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в конце сентября увеличить время торгов на долговом рынке на 2 часа в день, а также отменить аукцион открытия в вечернюю сессию для акций и облигаций, говорится в сообщении торговой площадки.
"Московская биржа планирует внедрение в конце сентября ряда технологических новаций на фондовом рынке, они уже доступны для тестирования. Утренняя торговая сессия на долговом рынке будет начинаться в 06.50 (на текущий момент – в 08.50). Это позволит унифицировать старт торгов на рынке акций и облигаций и повысит удобство участников торгов и их клиентов", - говорится в сообщении торговой площадки.
В настоящее время утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6.50 до 9.50, на рынке облигаций – с 8.50 до 9.50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19.00 до 23.50.
Также на рынке акций и облигаций планируется отменить аукцион открытия в вечернюю сессию, она будет начинаться сразу с торгового периода и будет проводиться с 19.00 до 23.50 мск, добавляет биржа.
Кроме того, на рынке акций появится новый тип заявки - WLIM-заявка (по среднему лимиту). Она отличается от обычной лимитной заявки тем, что может исполняться по цене хуже указанной, но при этом средневзвешенная цена сделок останется не хуже заданной.
Вывеска на здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
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