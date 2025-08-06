https://1prime.ru/20250806/mosbirzha-860385925.html

Мосбиржа планирует увеличить время торгов на долговом рынке

Мосбиржа планирует увеличить время торгов на долговом рынке - 06.08.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа планирует увеличить время торгов на долговом рынке

Московская биржа планирует в конце сентября увеличить время торгов на долговом рынке на 2 часа в день, а также отменить аукцион открытия в вечернюю сессию для... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T14:45+0300

2025-08-06T14:45+0300

2025-08-06T14:45+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в конце сентября увеличить время торгов на долговом рынке на 2 часа в день, а также отменить аукцион открытия в вечернюю сессию для акций и облигаций, говорится в сообщении торговой площадки. "Московская биржа планирует внедрение в конце сентября ряда технологических новаций на фондовом рынке, они уже доступны для тестирования. Утренняя торговая сессия на долговом рынке будет начинаться в 06.50 (на текущий момент – в 08.50). Это позволит унифицировать старт торгов на рынке акций и облигаций и повысит удобство участников торгов и их клиентов", - говорится в сообщении торговой площадки. В настоящее время утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6.50 до 9.50, на рынке облигаций – с 8.50 до 9.50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19.00 до 23.50. Также на рынке акций и облигаций планируется отменить аукцион открытия в вечернюю сессию, она будет начинаться сразу с торгового периода и будет проводиться с 19.00 до 23.50 мск, добавляет биржа. Кроме того, на рынке акций появится новый тип заявки - WLIM-заявка (по среднему лимиту). Она отличается от обычной лимитной заявки тем, что может исполняться по цене хуже указанной, но при этом средневзвешенная цена сделок останется не хуже заданной.

https://1prime.ru/20250806/delisting-860376132.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции