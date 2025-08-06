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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 25 июля
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 25 июля - 06.08.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 25 июля
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В ХОДЕ ВЕЧЕРНЕЙ СЕССИИ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 2800 ПУНКТОВ ВПЕРВЫЕ С 25 ИЮЛЯ - ДАННЫЕ ТОРГОВ | 06.08.2025, ПРАЙМ
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Экономика, индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 25 июля
Торги: индекс Мосбиржи за вечернюю сессию превысил 2800 пунктов впервые с 25 июля
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