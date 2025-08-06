https://1prime.ru/20250806/mosbirzha-860400310.html

Индекс Мосбиржи ускорил рост на заявлениях Трампа о встрече с Путиным

Индекс Мосбиржи ускорил рост на заявлениях Трампа о встрече с Путиным - 06.08.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи ускорил рост на заявлениях Трампа о встрече с Путиным

Индекс Мосбиржи в ходе вечерней торговой сессии подскочил на 3%, до максимума за 2 месяца, после новостей о возможной скорой встрече президентов США и России... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T22:51+0300

2025-08-06T22:51+0300

2025-08-06T22:51+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в ходе вечерней торговой сессии подскочил на 3%, до максимума за 2 месяца, после новостей о возможной скорой встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, следует из данных торговой площадки. Трамп намерен уже на следующей неделе лично встретиться с Путиным, а вскоре после этого провести трехсторонние переговоры с участием Путина и Владимира Зеленского, сообщила в среду газета New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами хозяина Белого дома. По данным газеты, Трамп сообщил о намерении провести такие встречи во время телефонного разговора с лидерами европейских стран. Рублевый индекс Мосбиржи к 22.27 мск рос на 3,01% - до 2870,35 пункта, максимума с 6 июня. До появления новостей о возможной встрече лидеров двух стран индекс показывал практически нулевую динамику.

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индекс мосбиржи, рост, дональд трамп, владимир путин, встреча