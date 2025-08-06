https://1prime.ru/20250806/msobirzha-860398870.html

Мосбиржа анонсировала торги фьючерсами на акции фонда гособлигаций США

Мосбиржа анонсировала торги фьючерсами на акции фонда гособлигаций США - 06.08.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа анонсировала торги фьючерсами на акции фонда гособлигаций США

Московская биржа с 12 августа начинает торги расчетными фьючерсами на акции биржевого фонда гособлигаций США - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, следует из... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T21:33+0300

2025-08-06T21:33+0300

2025-08-06T21:35+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа с 12 августа начинает торги расчетными фьючерсами на акции биржевого фонда гособлигаций США - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, следует из сообщения российской торговой площадки. "На срочном рынке Московской биржи 12 августа 2025 года стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда – iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Активы фонда на 99% состоят из долгосрочных казначейских облигаций США. Средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда – 25,8 года", - говорится в сообщении. Котировка фьючерсного контракта номинирована в долларах за одну акцию, лот контракта – 10 акций фонда, расчеты по контрактам будут проходить в российских рублях, поясняет Мосбиржа. Одновременно в обращении будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения – с даты старта торгов станут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2025 года, говорится в сообщении. "Новый фьючерсный контракт открывает российским инвесторам доступ к одному из наиболее ликвидных инструментов глобального долгового рынка, которым пользуются все категории инвесторов по всему миру. Благодаря высокой чувствительности к изменениям процентных ставок в США новые фьючерсы могут использоваться как для реализации стратегий, связанных с динамикой американского долгового рынка, так и для хеджирования процентного риска", - прокомментировала управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

https://1prime.ru/20250806/mosbirzha-860397521.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, торги, фьючерсы, гособлигации сша