https://1prime.ru/20250806/msobirzha-860398870.html
Мосбиржа анонсировала торги фьючерсами на акции фонда гособлигаций США
Мосбиржа анонсировала торги фьючерсами на акции фонда гособлигаций США - 06.08.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа анонсировала торги фьючерсами на акции фонда гособлигаций США
Московская биржа с 12 августа начинает торги расчетными фьючерсами на акции биржевого фонда гособлигаций США - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, следует из... | 06.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа с 12 августа начинает торги расчетными фьючерсами на акции биржевого фонда гособлигаций США - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, следует из сообщения российской торговой площадки. "На срочном рынке Московской биржи 12 августа 2025 года стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда – iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Активы фонда на 99% состоят из долгосрочных казначейских облигаций США. Средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда – 25,8 года", - говорится в сообщении. Котировка фьючерсного контракта номинирована в долларах за одну акцию, лот контракта – 10 акций фонда, расчеты по контрактам будут проходить в российских рублях, поясняет Мосбиржа. Одновременно в обращении будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения – с даты старта торгов станут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2025 года, говорится в сообщении. "Новый фьючерсный контракт открывает российским инвесторам доступ к одному из наиболее ликвидных инструментов глобального долгового рынка, которым пользуются все категории инвесторов по всему миру. Благодаря высокой чувствительности к изменениям процентных ставок в США новые фьючерсы могут использоваться как для реализации стратегий, связанных с динамикой американского долгового рынка, так и для хеджирования процентного риска", - прокомментировала управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
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мосбиржа, торги, фьючерсы, гособлигации сша
Экономика, Мосбиржа, Торги, фьючерсы, гособлигации США
Мосбиржа анонсировала торги фьючерсами на акции фонда гособлигаций США
Мосбиржа: 12 августа начинаются торги фьючерсами на акции фонда гособлигаций США
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Московская биржа с 12 августа начинает торги расчетными фьючерсами на акции биржевого фонда гособлигаций США - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, следует из сообщения российской торговой площадки.
"На срочном рынке Московской биржи 12 августа 2025 года стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда – iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Активы фонда на 99% состоят из долгосрочных казначейских облигаций США. Средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда – 25,8 года", - говорится в сообщении.
Котировка фьючерсного контракта номинирована в долларах за одну акцию, лот контракта – 10 акций фонда, расчеты по контрактам будут проходить в российских рублях, поясняет Мосбиржа. Одновременно в обращении будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения – с даты старта торгов станут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2025 года, говорится в сообщении.
"Новый фьючерсный контракт открывает российским инвесторам доступ к одному из наиболее ликвидных инструментов глобального долгового рынка, которым пользуются все категории инвесторов по всему миру. Благодаря высокой чувствительности к изменениям процентных ставок в США новые фьючерсы могут использоваться как для реализации стратегий, связанных с динамикой американского долгового рынка, так и для хеджирования процентного риска", - прокомментировала управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 25 июля