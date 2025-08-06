https://1prime.ru/20250806/naberezhnye-860398019.html
В городах России благоустраивают 109 набережных, сообщил Хуснуллин
В городах России благоустраивают 109 набережных, сообщил Хуснуллин - 06.08.2025, ПРАЙМ
В городах России благоустраивают 109 набережных, сообщил Хуснуллин
В настоящий момент одновременно идет работа по благоустройству 109 набережных в городах России, к 2030 году планируется обновить не менее 30 тысяч общественных... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T21:02+0300
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марат хуснуллин
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МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. В настоящий момент одновременно идет работа по благоустройству 109 набережных в городах России, к 2030 году планируется обновить не менее 30 тысяч общественных пространств, сообщил президенту России Владимиру Путину вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В среду президент России по видеосвязи провел в преддверии Дня строителя открытие ряда объектов, с докладом выступил и вице-премьер. Он отметил, что в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" продолжается работа по созданию комфортной городской среды, уточнив, что в среду открыта набережная в Комсомольске-на-Амуре, которая является ярким примером обновления городского пространства, новым местом притяжения жителей города и туристов. "У нас 109 набережных… находятся в работе… Везде, где есть водоемы, везде строятся прекрасные набережные. Кроме вот сегодняшней, которую мы сейчас увидим, у нас отличная набережная в Саратове, Волгограде, Перми, еще в целом ряде населенных пунктов. К 2030 году мы планируем обновить не менее 30 тысяч общественных пространств", - сказал Хуснуллин. Он добавил, что в августе будут подведены итоги очередного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который реализуется с 2018 года.
https://1prime.ru/20250806/stroitelstvo-860396296.html
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россия, города, набережная, благоустройство, марат хуснуллин
Экономика, РОССИЯ, города, набережная, благоустройство, Марат Хуснуллин
В городах России благоустраивают 109 набережных, сообщил Хуснуллин
Хуснуллин: в городах России идет работа по благоустройству 109 набережных
МОСКВА, 6 авг – ПРАЙМ. В настоящий момент одновременно идет работа по благоустройству 109 набережных в городах России, к 2030 году планируется обновить не менее 30 тысяч общественных пространств, сообщил президенту России Владимиру Путину вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В среду президент России по видеосвязи провел в преддверии Дня строителя открытие ряда объектов, с докладом выступил и вице-премьер. Он отметил, что в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" продолжается работа по созданию комфортной городской среды, уточнив, что в среду открыта набережная в Комсомольске-на-Амуре, которая является ярким примером обновления городского пространства, новым местом притяжения жителей города и туристов.
"У нас 109 набережных… находятся в работе… Везде, где есть водоемы, везде строятся прекрасные набережные. Кроме вот сегодняшней, которую мы сейчас увидим, у нас отличная набережная в Саратове, Волгограде, Перми, еще в целом ряде населенных пунктов. К 2030 году мы планируем обновить не менее 30 тысяч общественных пространств", - сказал Хуснуллин.
Он добавил, что в августе будут подведены итоги очередного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который реализуется с 2018 года.
Хуснуллин заявил о замедлении в жилищном строительстве