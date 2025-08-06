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В Минэнерго США сообщили об увеличении стратегического резерва нефти страны

В Минэнерго США сообщили об увеличении стратегического резерва нефти страны - 06.08.2025, ПРАЙМ

В Минэнерго США сообщили об увеличении стратегического резерва нефти страны

Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 1 августа, увеличился на 235 тысяч баррелей - до 402,976 миллиона, следует из еженедельного обзора... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T18:07+0300

2025-08-06T18:07+0300

2025-08-06T18:07+0300

экономика

сша

стратегический нефтяной резерв

минэнерго сша

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 1 августа, увеличился на 235 тысяч баррелей - до 402,976 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Значение показывает рост вторую неделю подряд. На предыдущей неделе резерв пополнился на 238 тысяч баррелей. До этого две недели подряд наблюдалось снижение на сопоставимые значения (суммарно на 500 тысяч баррелей), следует из данных ведомства. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца следующего года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с середины декабря того же года наблюдался продолжительный и в целом стабильный рост, не считая трех недель нулевой динамики в феврале 2025 года и двух недель снижения в июле. В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. В марте этого года глава минэнерго США Крис Райт заявил, что стране потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация Дональда Трампа намерена это сделать.

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сша, стратегический нефтяной резерв, минэнерго сша