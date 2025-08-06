https://1prime.ru/20250806/norvegiya-860381750.html

В посольстве России оценили решение Норвегии закупить оружие для ВСУ

В посольстве России оценили решение Норвегии закупить оружие для ВСУ - 06.08.2025, ПРАЙМ

В посольстве России оценили решение Норвегии закупить оружие для ВСУ

Норвегия следует в русле конфронтационных подходов западной "партии войны", нацеленной на эскалацию "прокси-войны" с Россией, заявили РИА Новости в посольстве... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T13:39+0300

2025-08-06T13:39+0300

2025-08-06T13:39+0300

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Норвегия следует в русле конфронтационных подходов западной "партии войны", нацеленной на эскалацию "прокси-войны" с Россией, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло, комментируя решение норвежских властей участвовать в закупках американских вооружений для ВСУ. Швеция, Норвегия и Дания объявили во вторник, что совместно выделят около 500 миллионов долларов на закупку американских вооружений для нужд ВСУ. Поставки будут включать средства ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и запчасти. "Осло послушно следует в русле жестко конфронтационных подходов западной либеральной "партии войны", нацеленной на эскалацию "гибридного" противостояния или, как некоторое время назад верно сформулировал госсекратерь США Макро Рубио, "прокси-войны" с Россией", - заявили в посольстве. В дипмиссии добавили, что у них не было сомнений в том, что Норвегия наряду с другими странами северобалтийской "восьмерки" при ведущей роли Великобритании не только не намерена прекращать "подливать масло в огонь украинского конфликта", но будет только наращивать поддержку ВСУ "до последнего украинца". В посольстве добавили, что в общей сложности в текущем году Осло планирует потратить на помощь Украине более восьми миллиардов долларов, из которых семь миллиардов - на военную накачку киевского режима. "Это серьезная сумма, превышающая годовой бюджет Норвегии на цели содействия международному развитию. Для сравнения на помощь палестинскому народу, невообразимым страданиям которого здесь якобы всем сердцем сочувствуют, Норвегия в 2025 году ассигновала немногим более 100 миллионов долларов - в 80 раз меньше, чем Киеву", - указали в посольстве. Ранее украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.

https://1prime.ru/20250805/norvegiya-860355903.html

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россия, норвегия, сша, украина, денис шмыгаль, дональд трамп, всу, нато, ес