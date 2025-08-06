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Правительство России одобрило проект договора с ОАЭ о торговле услугами
Правительство России одобрило проект договора с ОАЭ о торговле услугами - 06.08.2025, ПРАЙМ
Правительство России одобрило проект договора с ОАЭ о торговле услугами
Правительство РФ одобрило проект соглашения о торговле услугами и инвестициях с ОАЭ, поручило Минэкономразвитию подписать его по достижению договоренности с... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T21:22+0300
2025-08-06T21:22+0300
2025-08-06T21:23+0300
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект соглашения о торговле услугами и инвестициях с ОАЭ, поручило Минэкономразвитию подписать его по достижению договоренности с Абу-Даби, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одобрить представленные Минэкономразвития согласованные с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанные с эмиратской стороной: проект соглашения о торговле услугами и инвестициях между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в тексте распоряжения. Кроме того, кабмин одобрил "проект совместного понимания соглашения о торговле услугами и инвестициях" и "проект совместного понимания по пруденциальным мерам в рамках соглашения о торговле услугами и инвестициях" между правительствами РФ и ОАЭ. "Поручить Минэкономразвития России по достижении договоренности с эмиратской стороной подписать от имени правительства Российской Федерации указанные... проекты", - отмечается в документе.
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правительство рф, соглашение, оаэ, услуги, инвестиции
Экономика, Правительство РФ, соглашение, ОАЭ, услуги, инвестиции
Правительство России одобрило проект договора с ОАЭ о торговле услугами
Кабмин РФ одобрил проект соглашения с ОАЭ о торговле услугами и инвестициях
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект соглашения о торговле услугами и инвестициях с ОАЭ, поручило Минэкономразвитию подписать его по достижению договоренности с Абу-Даби, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Одобрить представленные Минэкономразвития согласованные с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанные с эмиратской стороной: проект соглашения о торговле услугами и инвестициях между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в тексте распоряжения.
Кроме того, кабмин одобрил "проект совместного понимания соглашения о торговле услугами и инвестициях" и "проект совместного понимания по пруденциальным мерам в рамках соглашения о торговле услугами и инвестициях" между правительствами РФ и ОАЭ.
"Поручить Минэкономразвития России по достижении договоренности с эмиратской стороной подписать от имени правительства Российской Федерации указанные... проекты", - отмечается в документе.
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ