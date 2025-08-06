Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство России одобрило проект договора с ОАЭ о торговле услугами - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/oae-860398559.html
Правительство России одобрило проект договора с ОАЭ о торговле услугами
Правительство России одобрило проект договора с ОАЭ о торговле услугами - 06.08.2025, ПРАЙМ
Правительство России одобрило проект договора с ОАЭ о торговле услугами
Правительство РФ одобрило проект соглашения о торговле услугами и инвестициях с ОАЭ, поручило Минэкономразвитию подписать его по достижению договоренности с... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T21:22+0300
2025-08-06T21:23+0300
экономика
правительство рф
соглашение
оаэ
услуги
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/86/842528623_0:276:2400:1626_1920x0_80_0_0_ec18cc6807434baac84a3e15f22656fd.jpg
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект соглашения о торговле услугами и инвестициях с ОАЭ, поручило Минэкономразвитию подписать его по достижению договоренности с Абу-Даби, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Одобрить представленные Минэкономразвития согласованные с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанные с эмиратской стороной: проект соглашения о торговле услугами и инвестициях между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в тексте распоряжения. Кроме того, кабмин одобрил "проект совместного понимания соглашения о торговле услугами и инвестициях" и "проект совместного понимания по пруденциальным мерам в рамках соглашения о торговле услугами и инвестициях" между правительствами РФ и ОАЭ. "Поручить Минэкономразвития России по достижении договоренности с эмиратской стороной подписать от имени правительства Российской Федерации указанные... проекты", - отмечается в документе.
https://1prime.ru/20250731/mintrans-860182210.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/86/842528623_0:51:2400:1851_1920x0_80_0_0_b7b512edf072fe057e87a100840377d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
правительство рф, соглашение, оаэ, услуги, инвестиции
Экономика, Правительство РФ, соглашение, ОАЭ, услуги, инвестиции
21:22 06.08.2025 (обновлено: 21:23 06.08.2025)
 
Правительство России одобрило проект договора с ОАЭ о торговле услугами

Кабмин РФ одобрил проект соглашения с ОАЭ о торговле услугами и инвестициях

© Фото : Unsplash/Zalfa ImaniАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
© Фото : Unsplash/Zalfa Imani
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект соглашения о торговле услугами и инвестициях с ОАЭ, поручило Минэкономразвитию подписать его по достижению договоренности с Абу-Даби, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Одобрить представленные Минэкономразвития согласованные с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанные с эмиратской стороной: проект соглашения о торговле услугами и инвестициях между правительством Российской Федерации и правительством Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в тексте распоряжения.
Кроме того, кабмин одобрил "проект совместного понимания соглашения о торговле услугами и инвестициях" и "проект совместного понимания по пруденциальным мерам в рамках соглашения о торговле услугами и инвестициях" между правительствами РФ и ОАЭ.
"Поручить Минэкономразвития России по достижении договоренности с эмиратской стороной подписать от имени правительства Российской Федерации указанные... проекты", - отмечается в документе.
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок между Россией и ОАЭ
31 июля, 20:33
 
ЭкономикаПравительство РФсоглашениеОАЭуслугиинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала