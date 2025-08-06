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Южная Корея и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в обороне

Южная Корея и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в обороне - 06.08.2025, ПРАЙМ

Южная Корея и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в обороне

Республика Корея и Объединённые Арабские Эмираты договорились о дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности, в... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T11:11+0300

2025-08-06T11:11+0300

2025-08-06T11:11+0300

вооружения

оаэ

южная корея

оборона

сотрудничество

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СЕУЛ, 6 авг — ПРАЙМ. Республика Корея и Объединённые Арабские Эмираты договорились о дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности, в том числе в области обмена разведданными, кибербезопасности и искусственного интеллекта (ИИ), сообщает министерство обороны Республики Корея. Заседание двустороннего Руководящего комитета на уровне заместителей министров обороны прошло 6 августа в Сеуле. В переговорах приняли участие заместитель министра обороны Республики Корея Ли Ду Хи и его коллега из ОАЭ Ибрагим Нассер Мохаммед Аль-Алави. Это была уже 13-я встреча комитета. "Стороны высоко оценили достигнутые результаты в области оборонного обмена между Республикой Корея и ОАЭ и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности в будущем, в соответствии с духом особого стратегического партнёрства", — говорится в официальном сообщении министерства. Отдельно подчёркивается, что в оборонной сфере стороны договорились углублять сотрудничество в новых перспективных направлениях. "В оборонной области стороны договорились о дальнейшем расширении взаимодействия в таких сферах, как обмен разведданными, кибербезопасность и искусственный интеллект", — подтвердили в минобороны. Стороны также отметили, что заседание комитета прошло "продуктивно и конструктивно", позволив ещё больше укрепить доверие между министерствами обороны двух стран. Кроме того, на встрече обсуждалась поддержка участия южнокорейской пилотажной группы Black Eagles в предстоящем авиасалоне в Дубае, а также итоги совместных учений механизированных подразделений с использованием техники K2 и K9, проведённых в феврале в ОАЭ. "Стороны признали высокое качество южнокорейских вооружений, подтверждённое результатами первых в истории ОАЭ совместных учений механизированных подразделений с участием техники K2 и K9, проведённых в феврале. Они договорились продолжать совместные усилия по укреплению долгосрочного сотрудничества в сфере оборонной промышленности и военных научно-технических разработок", - сообщило минобороны. В рамках визита заместитель министра обороны ОАЭ 5 августа нанёс визит вежливости министру обороны Республики Корея Ан Гю Бэку, а 7 августа посетит авиабазу Сачхон, где поднимется на борт опытного образца истребителя KF-21 и совершит дружеский совместный полёт с начальником штаба ВВС Республики Корея Ли Ён Су на истребителе FA-50.

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оаэ, южная корея, оборона, сотрудничество