Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в обороне - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250806/oborona-860374822.html
Южная Корея и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в обороне
Южная Корея и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в обороне - 06.08.2025, ПРАЙМ
Южная Корея и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в обороне
Республика Корея и Объединённые Арабские Эмираты договорились о дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности, в... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T11:11+0300
2025-08-06T11:11+0300
вооружения
оаэ
южная корея
оборона
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_6de01ac283d43befc1b66001514219f3.png
СЕУЛ, 6 авг — ПРАЙМ. Республика Корея и Объединённые Арабские Эмираты договорились о дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности, в том числе в области обмена разведданными, кибербезопасности и искусственного интеллекта (ИИ), сообщает министерство обороны Республики Корея. Заседание двустороннего Руководящего комитета на уровне заместителей министров обороны прошло 6 августа в Сеуле. В переговорах приняли участие заместитель министра обороны Республики Корея Ли Ду Хи и его коллега из ОАЭ Ибрагим Нассер Мохаммед Аль-Алави. Это была уже 13-я встреча комитета. "Стороны высоко оценили достигнутые результаты в области оборонного обмена между Республикой Корея и ОАЭ и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности в будущем, в соответствии с духом особого стратегического партнёрства", — говорится в официальном сообщении министерства. Отдельно подчёркивается, что в оборонной сфере стороны договорились углублять сотрудничество в новых перспективных направлениях. "В оборонной области стороны договорились о дальнейшем расширении взаимодействия в таких сферах, как обмен разведданными, кибербезопасность и искусственный интеллект", — подтвердили в минобороны. Стороны также отметили, что заседание комитета прошло "продуктивно и конструктивно", позволив ещё больше укрепить доверие между министерствами обороны двух стран. Кроме того, на встрече обсуждалась поддержка участия южнокорейской пилотажной группы Black Eagles в предстоящем авиасалоне в Дубае, а также итоги совместных учений механизированных подразделений с использованием техники K2 и K9, проведённых в феврале в ОАЭ. "Стороны признали высокое качество южнокорейских вооружений, подтверждённое результатами первых в истории ОАЭ совместных учений механизированных подразделений с участием техники K2 и K9, проведённых в феврале. Они договорились продолжать совместные усилия по укреплению долгосрочного сотрудничества в сфере оборонной промышленности и военных научно-технических разработок", - сообщило минобороны. В рамках визита заместитель министра обороны ОАЭ 5 августа нанёс визит вежливости министру обороны Республики Корея Ан Гю Бэку, а 7 августа посетит авиабазу Сачхон, где поднимется на борт опытного образца истребителя KF-21 и совершит дружеский совместный полёт с начальником штаба ВВС Республики Корея Ли Ён Су на истребителе FA-50.
https://1prime.ru/20250805/ssha-860354031.html
оаэ
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853461810_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_8e6512800cd4babbbd731291e71ce46c.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оаэ, южная корея, оборона, сотрудничество
Вооружения, ОАЭ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, оборона, сотрудничество
11:11 06.08.2025
 
Южная Корея и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в обороне

Минобороны Южной Кореи: страна договорилась с ОАЭ о расширении оборонного сотрудничества

 | Перейти в медиабанкФлаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 6 авг — ПРАЙМ. Республика Корея и Объединённые Арабские Эмираты договорились о дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности, в том числе в области обмена разведданными, кибербезопасности и искусственного интеллекта (ИИ), сообщает министерство обороны Республики Корея.
Заседание двустороннего Руководящего комитета на уровне заместителей министров обороны прошло 6 августа в Сеуле. В переговорах приняли участие заместитель министра обороны Республики Корея Ли Ду Хи и его коллега из ОАЭ Ибрагим Нассер Мохаммед Аль-Алави. Это была уже 13-я встреча комитета.
"Стороны высоко оценили достигнутые результаты в области оборонного обмена между Республикой Корея и ОАЭ и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в области обороны и оборонной промышленности в будущем, в соответствии с духом особого стратегического партнёрства", — говорится в официальном сообщении министерства.
Отдельно подчёркивается, что в оборонной сфере стороны договорились углублять сотрудничество в новых перспективных направлениях.
"В оборонной области стороны договорились о дальнейшем расширении взаимодействия в таких сферах, как обмен разведданными, кибербезопасность и искусственный интеллект", — подтвердили в минобороны.
Стороны также отметили, что заседание комитета прошло "продуктивно и конструктивно", позволив ещё больше укрепить доверие между министерствами обороны двух стран.
Кроме того, на встрече обсуждалась поддержка участия южнокорейской пилотажной группы Black Eagles в предстоящем авиасалоне в Дубае, а также итоги совместных учений механизированных подразделений с использованием техники K2 и K9, проведённых в феврале в ОАЭ.
"Стороны признали высокое качество южнокорейских вооружений, подтверждённое результатами первых в истории ОАЭ совместных учений механизированных подразделений с участием техники K2 и K9, проведённых в феврале. Они договорились продолжать совместные усилия по укреплению долгосрочного сотрудничества в сфере оборонной промышленности и военных научно-технических разработок", - сообщило минобороны.
В рамках визита заместитель министра обороны ОАЭ 5 августа нанёс визит вежливости министру обороны Республики Корея Ан Гю Бэку, а 7 августа посетит авиабазу Сачхон, где поднимется на борт опытного образца истребителя KF-21 и совершит дружеский совместный полёт с начальником штаба ВВС Республики Корея Ли Ён Су на истребителе FA-50.
Флаг США
Эксперт: США, Япония и Южная Корея создали тройственный пакт, угрожающий РФ
Вчера, 18:54
 
ВооруженияОАЭЮЖНАЯ КОРЕЯоборонасотрудничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала