Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ООН заявили о риске политической неопределенности вокруг пошлин США - 06.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250806/oon-860362819.html
В ООН заявили о риске политической неопределенности вокруг пошлин США
В ООН заявили о риске политической неопределенности вокруг пошлин США - 06.08.2025, ПРАЙМ
В ООН заявили о риске политической неопределенности вокруг пошлин США
Политическая неопределенность вокруг пошлин США может навредить торговым потокам, хотя последние решения дают некоторую предсказуемость, заявили РИА Новости в... | 06.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-06T06:17+0300
2025-08-06T06:17+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
аргентина
дональд трамп
оон
юнктад
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860362819.jpg?1754450231
ЖЕНЕВА, 6 авг – ПРАЙМ. Политическая неопределенность вокруг пошлин США может навредить торговым потокам, хотя последние решения дают некоторую предсказуемость, заявили РИА Новости в ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД) на фоне новых пошлин США. "Продолжающаяся политическая неопределённость может представлять собой более серьёзное препятствие для торговли и притока инвестиций в развивающиеся страны, чем сами пошлины. Для стран без формальных соглашений эта неопределённость затрудняет привлечение инвестиций и участие в глобальных производственных сетях, поскольку такие решения принимаются США, и кажется, что они могут изменить тарифы в любой момент", - сказали в ООН. В ООН отметили, что меры США, озвученные 1 августа, подтверждают, что пошлины могут остаться на уровне 10% для стран, с которыми у США наблюдается торговый профицит - таких как Аргентина, Австралия и Гондурас. "Это решение обеспечивает определенную степень предсказуемости для торговых партнёров, поскольку страны теперь имеют более чёткое понимание ставок пошлин, с которыми их товары столкнутся при входе на рынок США после 7 августа", - уточнили в организации. Однако в пресс-службе ЮНКТАД подчеркнули, что многие развивающиеся страны, в отличие от Вьетнама, Индонезии или Филиппин, которые заключили конкретные сделки с США, сталкиваются с неопределённостью относительно того, останутся ли текущие пошлины стабильными или изменятся. "Особенно острой проблемой является участие в глобальных цепочках создания добавленной стоимости (ГЦЦС), особенно для стран, связанных с Китаем. США выразили обеспокоенность по поводу практики трансшипмента, но пока не дали чёткого определения, что считается трансшипментом. Это отсутствие ясности представляет серьёзный риск для стран - особенно в Восточной Азии - которые собирают товары, используя компоненты, поступающие из Китая. Если такие товары будут классифицированы как трансшипмент, они могут столкнуться с дополнительными пошлинам до 40%, что увеличивает неопределённость и отпугивает инвесторов", - добавили в ООН. В пресс-службе ЮНКТАД также подчеркнули, что без более чётких указаний по торговой политике США в отношении таких партнёров, как Китай или Мексика, компаниям будет трудно принимать обоснованные решения о реструктуризации цепочек поставок с целью уменьшения воздействия американских пошлин. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
сша
китай
аргентина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай, аргентина, дональд трамп, оон, юнктад
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, АРГЕНТИНА, Дональд Трамп, ООН, ЮНКТАД
06:17 06.08.2025
 
В ООН заявили о риске политической неопределенности вокруг пошлин США

ООН: политическая неопределенность вокруг пошлин США может навредить торговым потокам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 6 авг – ПРАЙМ. Политическая неопределенность вокруг пошлин США может навредить торговым потокам, хотя последние решения дают некоторую предсказуемость, заявили РИА Новости в ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД) на фоне новых пошлин США.
"Продолжающаяся политическая неопределённость может представлять собой более серьёзное препятствие для торговли и притока инвестиций в развивающиеся страны, чем сами пошлины. Для стран без формальных соглашений эта неопределённость затрудняет привлечение инвестиций и участие в глобальных производственных сетях, поскольку такие решения принимаются США, и кажется, что они могут изменить тарифы в любой момент", - сказали в ООН.
В ООН отметили, что меры США, озвученные 1 августа, подтверждают, что пошлины могут остаться на уровне 10% для стран, с которыми у США наблюдается торговый профицит - таких как Аргентина, Австралия и Гондурас.
"Это решение обеспечивает определенную степень предсказуемости для торговых партнёров, поскольку страны теперь имеют более чёткое понимание ставок пошлин, с которыми их товары столкнутся при входе на рынок США после 7 августа", - уточнили в организации.
Однако в пресс-службе ЮНКТАД подчеркнули, что многие развивающиеся страны, в отличие от Вьетнама, Индонезии или Филиппин, которые заключили конкретные сделки с США, сталкиваются с неопределённостью относительно того, останутся ли текущие пошлины стабильными или изменятся.
"Особенно острой проблемой является участие в глобальных цепочках создания добавленной стоимости (ГЦЦС), особенно для стран, связанных с Китаем. США выразили обеспокоенность по поводу практики трансшипмента, но пока не дали чёткого определения, что считается трансшипментом. Это отсутствие ясности представляет серьёзный риск для стран - особенно в Восточной Азии - которые собирают товары, используя компоненты, поступающие из Китая. Если такие товары будут классифицированы как трансшипмент, они могут столкнуться с дополнительными пошлинам до 40%, что увеличивает неопределённость и отпугивает инвесторов", - добавили в ООН.
В пресс-службе ЮНКТАД также подчеркнули, что без более чётких указаний по торговой политике США в отношении таких партнёров, как Китай или Мексика, компаниям будет трудно принимать обоснованные решения о реструктуризации цепочек поставок с целью уменьшения воздействия американских пошлин.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах.
Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт.
Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙАРГЕНТИНАДональд ТрампООНЮНКТАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала