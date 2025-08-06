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В ООН заявили о риске политической неопределенности вокруг пошлин США

В ООН заявили о риске политической неопределенности вокруг пошлин США - 06.08.2025, ПРАЙМ

В ООН заявили о риске политической неопределенности вокруг пошлин США

Политическая неопределенность вокруг пошлин США может навредить торговым потокам, хотя последние решения дают некоторую предсказуемость, заявили РИА Новости в... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T06:17+0300

2025-08-06T06:17+0300

2025-08-06T06:17+0300

экономика

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китай

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дональд трамп

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юнктад

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ЖЕНЕВА, 6 авг – ПРАЙМ. Политическая неопределенность вокруг пошлин США может навредить торговым потокам, хотя последние решения дают некоторую предсказуемость, заявили РИА Новости в ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД) на фоне новых пошлин США. "Продолжающаяся политическая неопределённость может представлять собой более серьёзное препятствие для торговли и притока инвестиций в развивающиеся страны, чем сами пошлины. Для стран без формальных соглашений эта неопределённость затрудняет привлечение инвестиций и участие в глобальных производственных сетях, поскольку такие решения принимаются США, и кажется, что они могут изменить тарифы в любой момент", - сказали в ООН. В ООН отметили, что меры США, озвученные 1 августа, подтверждают, что пошлины могут остаться на уровне 10% для стран, с которыми у США наблюдается торговый профицит - таких как Аргентина, Австралия и Гондурас. "Это решение обеспечивает определенную степень предсказуемости для торговых партнёров, поскольку страны теперь имеют более чёткое понимание ставок пошлин, с которыми их товары столкнутся при входе на рынок США после 7 августа", - уточнили в организации. Однако в пресс-службе ЮНКТАД подчеркнули, что многие развивающиеся страны, в отличие от Вьетнама, Индонезии или Филиппин, которые заключили конкретные сделки с США, сталкиваются с неопределённостью относительно того, останутся ли текущие пошлины стабильными или изменятся. "Особенно острой проблемой является участие в глобальных цепочках создания добавленной стоимости (ГЦЦС), особенно для стран, связанных с Китаем. США выразили обеспокоенность по поводу практики трансшипмента, но пока не дали чёткого определения, что считается трансшипментом. Это отсутствие ясности представляет серьёзный риск для стран - особенно в Восточной Азии - которые собирают товары, используя компоненты, поступающие из Китая. Если такие товары будут классифицированы как трансшипмент, они могут столкнуться с дополнительными пошлинам до 40%, что увеличивает неопределённость и отпугивает инвесторов", - добавили в ООН. В пресс-службе ЮНКТАД также подчеркнули, что без более чётких указаний по торговой политике США в отношении таких партнёров, как Китай или Мексика, компаниям будет трудно принимать обоснованные решения о реструктуризации цепочек поставок с целью уменьшения воздействия американских пошлин. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, сша, китай, аргентина, дональд трамп, оон, юнктад