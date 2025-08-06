https://1prime.ru/20250806/opros-860363834.html

Опрос показал, как мужчины собираются на работу быстрее бездетных

Опрос показал, как мужчины собираются на работу быстрее бездетных - 06.08.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как мужчины собираются на работу быстрее бездетных

Мужчины в России, у которых есть дети, собираются на работу на пять минут быстрее, чем бездетные, при этом женщины тратят на подготовку к выходу из дома... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T07:47+0300

2025-08-06T07:47+0300

2025-08-06T07:47+0300

общество

экономика

россия

рф

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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Мужчины в России, у которых есть дети, собираются на работу на пять минут быстрее, чем бездетные, при этом женщины тратят на подготовку к выходу из дома одинаковое количество времени вне зависимости от того, есть у них ребенок или нет, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Мужчины, имеющие детей, более организованы: они собираются на пять минут быстрее бездетных. У женщин такой закономерности не наблюдается: и матери, и те, у кого нет детей, в среднем тратят 1 час 12 минут", - рассказали в сервисе. Там уточнили, что в исследовании приняли участие 3 тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов РФ, работающих на территории работодателя. Аналитики выяснили, что у 13% россиян уходит всего от 10 до 30 минут на сборы, у 35% - от 30 минут до часа. Еще 37% опрошенных тратят от 1 до 1,5 часов. Более полутора часов собираются 15% респондентов. Вместе с тем среднее время утренних сборов составляет 1 час 4 минуты. Мужчины в среднем тратят на утренние сборы 59 минут, а женщины - 1 час 12 минут, следует из материалов исследования. При этом среди представителей мужского пола почти в четыре раза больше тех, кто собирается утром на работу менее чем за полчаса. Аналитики сервиса добавили, что быстрее всех готовятся к выходу из дома молодые люди в возрасте до 35 лет, в среднем им требуется 50 минут, в то же время больше всего времени тратят мужчины старше 45 лет - 1 час 3 минуты. У представительниц прекрасного пола меньше всего времени на сборы уходит в возрасте до 44 лет - 1 час 9 минут, дольше всех собираются женщины старше 45 лет - 1 час 16 минут.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф