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Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу

Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу - 06.08.2025, ПРАЙМ

Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу

Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года после остановки сообщения из-за финансовых проблем прежней судоходной компании, сообщает | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T05:52+0300

2025-08-06T05:52+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг - ПРАЙМ. Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года после остановки сообщения из-за финансовых проблем прежней судоходной компании, сообщает в своём Telegram-канале представительство МИД России во Владивостоке. "Паром между Сокчо и Владивостоком, спустя полтора года, возобновил свою работу… Это первый рейс на Северном морском пути за полтора года после приостановки в феврале 2024 года из-за финансовых трудностей прежней судоходной компании", - говорится в сообщении. Автомобильный паром средней габаритности с грузоподъемностью 6000 тонн отправляется из порта Сокчо во Владивосток. Судно осталось прежним, но теперь его обслуживает другая судоходная компания. На данный момент автомобильный паром, курсирующий между Сокчо и Владивостоком, будет отправляться раз в неделю по вторникам для перевозки грузов. Пассажирские перевозки начнутся в следующем месяце, а увеличение частоты рейсов до двух раз в неделю планируется только на следующий год. "Мы планируем подтвердить эксплуатационную безопасность судна к началу следующего года, и, как только удостоверимся в стабильности маршрута, начнем выполнять два рейса в неделю. Пассажирские перевозки возобновятся 9 сентября следующего года", - отметил президент новой компании-перевозчика Ю Сан Соль. В связи с предстоящим завершением ремонта Международного пассажирского терминала в первой половине следующего года, временно будет использоваться Международный круизный терминал. Ожидается усиление конкуренции за грузы и пассажиров с автомобильным паромом, курсирующим между портом Тонхэ и Владивостоком. "Для обеспечения скорейшей стабилизации и устойчивой, долгосрочной работы мы будем активно оказывать не только финансовую, но и административную поддержку посредством сотрудничества с другими организациями", - заявил руководитель отдела северной логистики администрации города Сокчо Чан Сон Вон. Как сообщила судоходная компания, приоритет будет поставлен на экспорт подержанных автомобилей и тяжёлой техники для обеспечения стабильной работы Северного морского пути, который неоднократно испытывал перебои в работе ранее.

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