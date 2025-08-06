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Мексиканская Pemex прекратит получать финансовую помощь от правительства

Мексиканская Pemex прекратит получать финансовую помощь от правительства - 06.08.2025, ПРАЙМ

Мексиканская Pemex прекратит получать финансовую помощь от правительства

Государственная нефтегазовая компания Мексики Petróleos Mexicanos (Pemex) прекратит получать финансовую помощь от правительства с 2027 года и будет... | 06.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-06T04:07+0300

2025-08-06T04:07+0300

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МЕХИКО, 6 авг - ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Мексики Petróleos Mexicanos (Pemex) прекратит получать финансовую помощь от правительства с 2027 года и будет финансировать свою деятельность за счёт собственных ресурсов, заявили представители правительства на презентации десятилетнего стратегического плана компании. "Стратегия укрепляет финансовую устойчивость компании, позволяя справиться с высокими выплатами по долгам в 2025 и 2026 годах. С 2027 года Pemex сможет обслуживать свои обязательства самостоятельно, без дополнительной государственной поддержки", - говорится в совместном коммюнике министерства энергетики, министерства финансов и Pemex. Новый план стратегического развития Pemex на 2025–2035 годы направлен на восстановление финансовой устойчивости и производственного потенциала компании. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе пресс-конференции пояснила, что стратегия была выработана на основе детального анализа текущей ситуации и направлена на "создание будущего для Pemex". В рамках плана предусмотрено сокращение задолженности, улучшение структуры долгового портфеля, доступ к новым источникам финансирования, устойчивое инвестирование и повышение производственной эффективности. Правительство Мексики до конца 2025 года создаст специальный инвестиционный фонд объёмом около 13,5 миллиарда долларов США для финансирования ключевых проектов Pemex. Этот механизм будет иметь гарантию правительства и задействует ресурсы банков развития и частных инвесторов. Министр энергетики Лус Элена Гонсалес рассказала, что Pemex начнёт трансформацию в многопрофильную энергетическую компанию с упором на устойчивое развитие. В числе целей - увеличение добычи природного газа, расширение переработки нефти, запуск проектов в области возобновляемой энергетики, включая солнечные, ветровые и геотермальные источники, а также работа с литиевыми ресурсами. Гендиректор Pemex Виктор Родригес подчеркнул, что компания будет постепенно снижать зависимость от экспорта сырой нефти, сосредоточившись на внутренней переработке и производстве высокомаржинальных продуктов. Также в приоритетах - восстановление нефтехимической отрасли и строительство новых газопроводов. По данным правительства, объём государственного долга Pemex, достигавший 105,8 млрд долларов в 2018 году, уже сокращён на 16%, а к завершению текущей администрации ожидается его снижение на 25%.

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мировая экономика, мексика, сша, pemex